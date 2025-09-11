Medico lascia paziente sedato in sala operatoria e fa sesso con un’infermiera: “Ero stressato”

Secondo quanto ricostruito dagli organi competenti, a metà intervento chirurgico il medico si è allontanato dalla sala operatoria di un ospedale britannico dicendo di aver bisogno di una pausa urgente. Poco dopo è stato sorpreso a fare sesso con un’infermeria in una sala operatoria vicina. Il medico si è giustificato affermando che per lui era un periodo stressante.

Nel bel mezzo di un intervento chirurgico nella sala operatoria dell'ospedale, un dottore ha lasciato il paziente sedato sul lettino e ha dato sfogo ai suoi impulsi sessuali facendo sesso con un'infermiera sua collega. Protagonista della disdicevole vicenda il dottor Suhail Anjum, 44enne medico anestesista al Tameside Hospital, ospedale inglese nella Greater Manchester, ora finito a processo davanti a un tribunale medico britannico.

Il dottore e l'infermiera, di cui non è stato reso noto il nome, sono stati sorpresi in un'altra sala operatoria da un'altra infermiera che è entrata per caso trovando i due seminudi e in quella che è stata definita una "posizione compromettente". La donna "sotto shock" per quanto appena visto, ha attraversato rapidamente la sala dirigendosi verso le porte d'uscita senza rivolgersi ai due amanti ma segnalando la questione al suo responsabile.

L'episodio risale al settembre 2023, ma è emerso solo nei giorni scorsi quando il dottore è stato chiamato davanti a una commissione medica per un esame di idoneità all'esercizio della professione medica dopo che il 44enne ha presentato nuovamente domanda per lavorare nel Regno Unito. Di fronte alle prove alle testimonianze a suo carico, il medico non ha smentito l'accaduto ma si è detto dispiaciuto per quanto fatto, sostenendo di essere stressato e sotto pressione in quel periodo. Davanti al General Medical Council, ha affermato che il suo comportamento è stato "vergognoso" promettendo che non accadrà mai più.

Secondo quanto ricostruito dagli organi competenti, quel giorno a metà intervento chirurgico il medico si allontanò dalla sala operatoria dicendo di aver bisogno di una pausa urgente. A quel punto si è diretto in un'altra sala operatoria dello stesso ospedale poco lontana dove ha consumato un rapporto sessuale con l'infermiera. La testimone ha descritto di aver visto la collega con i pantaloni abbassati all'altezza delle ginocchia e la biancheria intima in mostra, mentre il dottor Anjum si stava allacciando di fretta i pantaloni.

Il medico si sarebbe assentato per meno di 10 minuti rientrando subito in sala operatoria dove ha completato poi il suo lavoro. Secondo la commissione medica, il paziente fortunatamente non ha subito alcun danno e la procedura si è svolta senza ulteriori incidenti. Ammettendo che le sue azioni avrebbero potuto mettere a rischio il paziente, il medico si è scusato anche con l'infermiera anestesista a cui aveva chiesto di sostituirlo mettendola in una "posizione scomoda".

Il medico si è giustificato affermando che per lui era un periodo stressante perché in seguito alla nascita del figlio più piccolo nato prematuro, in famiglia e con la moglie era un periodo negativo. La nascita ha avuto un impatto negativo sulla mia vita personale, sulla mia salute mentale e sul mio benessere, nonché sul mio lavoro in ospedale ed ero stressato" ha spiegato il medico.