Medici sbagliano paziente: donna dimessa, portata a casa di uno sconosciuto e lasciata nel suo letto L’incredibile errore è avvenuto in Inghilterra ed è stato scoperto solo al mattino seguente quando i parenti dell’altro paziente hanno trovato la pensionata che dormiva nel letto.

A cura di Antonio Palma

Ricoverata per una caduta accidentale in casa, una pensionata inglese, che aveva ancora bisogno di cure, è stata dimessa per errore dall'ospedale del Lincolnshire in cui si trovava, condotta in casa di un altro paziente e lasciata a dormire nel suo letto. È l’assurda esperienza capitata a una anziana donna britannica, la 83enne Joyce Wright, che al mattino seguente si è risvegliata nel letto di uno sconosciuto, in una casa che mai aveva visto.

È stato il figlio della donna a denunciare pubblicamente l’accaduto sul quale ora è stata avviata anche una indagine interna da parte dell’ospedale e del servizio ambulanze inglese che ha effettuato il trasporto. Secondo il racconto di Andy Wright, a causa di una caduta l’anziana era al Pilgrim Hospital di Boston, nel Lincolnshire, quando martedì sera è stata dimessa erroneamente dai medici.

Tutto sarebbe partito da un errore dei medici in servizio quella sera sui nominativi dei pazienti da dimettere. La donna quindi è stata caricata in ambulanza e portata a casa di un altro paziente che è rimasto in ospedale e che invece doveva essere dimesso. Il servizio ambulanza a questo punto ha seguito le indicazioni che gli erano state fornite: ha aperto la porta con una chiave che era sta fornita e ha sistemato la pensionata a letto andando via.

"Era buio e mia madre stava assumendo antidolorifici e morfina, quindi ovviamente le cose erano un po' confuse per lei", ha raccontato il figlio della pensionata alla Bbc. L’incredibile errore scoperto solo al mattino seguente quando, durante il cambio turno mattutino, il personale ospedaliero si è reso conto che il paziente da dimettere era ancora a letto mentre la donna della stanza accanto era stata dimessa per errore.

Suo figlio Andy, 55 anni, ha detto che è venuto a conoscenza dell'errore solo quando i parenti dell'altro paziente hanno trovato la signora Wright a letto il mattino seguente. Mercoledì mattina infine il personale dell'ambulanza si è recato di nuovo nella casa dove hanno trovato la signora Wright ancora in camera da letto e l'hanno riportata in ospedale.

"Era confusa e non si rendeva conto di dove fosse in quel particolare momento. È assolutamente scioccante quello che è successo. Quel letto era il letto di un'altra persona, non è come in una casa di cura” ha spiegato il figlio. Fortunatamente la donna non ha subito altri danni e ora si trova di nuovo in ospedale per le cure e si sta riprendendo.

Dopo aver accolto le scuse formali di ospedale e servizio ambulanze, l’uomo ha detto di non voler incolpare il personale infermieristico o quello dell'ambulanza, ma di ritenere che l'incidente sia "il risultato delle pressioni a cui sono sottoposti tutti i sanitari".