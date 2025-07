video suggerito

Turista si sveglia e trova sconosciuto nudo davanti al letto: incubo a Vieste, 40enne arrestato

A cura di Antonio Palma

Svegliata nel cuore della notte nella casa vacanze, si è trovata davanti al letto un uomo nudo intento in atti di autoerotismo davanti a lei, è la scena da incubo di cui è rimasta vittima una turista che alloggiava in un’abitazione nel centro di Vieste, rinomato luogo turistico nel Gargano, in provincia di Foggia. L’episodio si è consumato nella notte tra il 2 ed il 3 luglio, ma la notizia è trapelata solo nelle scorse ore con la convalida del fermo in carcere per l’uomo.

Il 40enne infatti è stato subito arrestato dai carabinieri deve rispondere dei reati di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. L’uomo era ancora nell’abitazione della vittima quando i militari sono accorsi sul posto allertati dai vicini.

Le urla di terrore della donna, infatti, fortunatamente hanno messo in allarme i residenti della zona e anche alcuni passanti e immediata è partita la segnalazione ai numeri di emergenza con l’intervento dei carabinieri. Al 112 diverse persone hanno segnalato una dona che urlava e dalla centrale hanno inviato sul posto subito una pattuglia che era in zona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna si è svegliata di soprassalto, probabilmente per qualche rumore, trovandosi davanti al letto il 40enne nudo. Comprensibili le urla della donna che hanno poi fatto scattare l’allarme. A quel punto, però, l’aggressore invece di fuggire avrebbe aggredito la vittima colpendola a pugni in volto fino all’arrivo dei Carabinieri, allertati dalle chiamate di emergenza.

“Aiuto, così mi uccide”, avrebbe gridato disperata permettendocosì ai militari dell’arma di invidiare subito l’appartamento dove si stava consumano la violenza. I carabinieri infine sono riusciti a entrare passando attraverso una porta finestra e a bloccare l’uomo poi arrestato. La donna invece è stata soccorsa dagli operatori sanitari e portata in ospedale dove è stata ricoverata e sottoposta anche ad un intervento chirurgico per le lesini riportate nell’aggressione.