video suggerito

Mamma esce a fumare, sconosciuta entra in casa e porta via il neonato, paura in Uk: “Un incubo” La madre non si era accorta di nulla. La donna fermata da una parente del neonato che ha chiamato subito le forze dell’ordine. Secondo la polizia inglese, alla base del gesto problemi di natura psicologica da parte della signora che, dopo gli accertamenti di rito, è stata trasferita in una struttura di salute mentale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Sembrava un film dell'orrore" così Mary McCann ha descritto il terribile momento in cui la settimana scorsa una donna si è intrufolata in casa sua a Pool, in Inghilterra, e ha cercato di portare via il suo bimbo dalla culla approfittando della sua assenza per pochi minuti per fumare una sigaretta in veranda. Un rapimento lampo in pieno giorno che fortunatamente è durato pochissimo. La stessa rapitrice, infatti, è stata intercettata da una parente del bimbo che ha allertato la madre e le forze dell’ordine dopo aver sorpreso la sconosciuta che teneva in braccio il piccolo.

Il terribile episodio venerdì della scorsa settimana, 7 febbraio, in un’abitazione della cittadina costiera del Dorset dove la polizia è intervenuta a seguito di una chiamata di emergenza. La polizia del Dorset ha confermato di aver ricevuto una segnalazione poco prima delle 15 secondo cui una donna era entrata in una casa e aveva preso in braccio un bambino tentando di allontanarsi.

Leggi anche Mamma e figlia disabili intrappolate in casa per un incendio ad Avetrana, un carabiniere entra e le salva

Quando gli agenti sono intervenuti sul posto, il minore era già tornato in braccio alla madre ma la donna che aveva preso il neonato era ancora sul posto ed è stata arrestata con l’accusa di rapimento. Secondo la polizia, alla base del gesto problemi di natura psicologica da parte della signora che, dopo gli accertamenti di rito, è stata trasferita in una struttura di salute mentale.

Al neonato fortunatamente non è accaduto nulla e probabilmente nemmeno si è accorto di quanto accaduto. La madre del neonato ha spiegato che era appena uscita per fumare quando l'intrusa è entrata in casa, ha sganciato il figlio dal passeggino e ha cercato di sgattaiolare fuori dalla porta sul retro col neonato in braccio senza che lei se ne accorgesse.

"Il bambino non è stato portato via dall'indirizzo in cui si trovava e non ha riportato ferite durante l'incidente. Gli agenti sono intervenuti e una donna sulla trentina è stata arrestata in relazione ai fatti, le indagini sono in corso” ha spiegato la polizia, confermando che la donna è stata successivamente rilasciata su cauzione e trasferita in una struttura di salute mentale per ricevere le cure mediche appropriate.

"Quando qualcuno tiene in braccio il tuo bambino e non sai cosa farà, sembra di essere in un film dell'orrore" ha raccontato la madre del neonato al quotidiano Bournemouth Echo aggiungendo che da quel momento non lascia mai da solo il piccolo.