Una mamma di sei bambini è morta in ospedale solo due giorni dopo aver dato alla luce tre gemelli. La tragica storia di Camila Cassimiro da Conceicao ha fatto notizia in Brasile poiché le tre bimbe sono arrivate dopo che la donna aveva già avuto tre figli, tra cui due gemelli. È stata fotografata con le piccole Vitoria, Breno e Valentina dopo il parto cesareo avvenuta martedì pomeriggio in un ospedale di Itajai, Santa Catarina. Ma la gioia di suo marito Jose si è presto trasformata in preoccupazione dopo che Camila ha sofferto di emorragie ed è stata ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni. L'ospedale Marieta Konder Bornhausen ha confermato ieri che Camila non era sopravvissuta a un intervento chirurgico d'urgenza.

"Camila ha dato alla luce tre gemelli in un cesareo avvenuto senza problemi" si legge in un comunicato. “Nel periodo immediatamente successivo, ha subito complicazioni emorragiche che hanno richiesto un ulteriore intervento chirurgico d'urgenza. A causa della gravità del caso, la paziente è stata trasferita in terapia intensiva, subendo un peggioramento delle sue condizioni che purtroppo si è concluso con la sua morte. Siamo solidali con la famiglia in lutto e stiamo fornendo loro tutto il nostro sostegno" scrive ancora l'ospedale.

I tre gemelli, nati dopo 36 settimane di gestazione, non hanno avuto bisogno di essere portati in un'unità neonatale ad alta dipendenza come è normale nelle nascite multiple, stanno bene. I medici che hanno contribuito alla nascita dei piccoli sono Thatyane Zanata e Debora Cristina Siqueira. Si pensa che sia in corso un'indagine interna. Non è stato chiaro se i tre gemelli sono ancora in ospedale o se sono tornati a casa con il padre.