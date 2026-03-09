Maestra dà caramelle alla cannabis agli alunni nel doposcuola: tre fratellini finiscono in ospedale

Esteri
È accaduto negli USA: dopo aver ingerito i dolci, i tre fratelli avrebbero iniziato a sentirsi male. I documenti parlano di letargia e malessere generale, sintomi che hanno portato al trasferimento dei minori in ospedale.
A cura di Davide Falcioni
Chissà se il suo intento era quello di "rilassare" dei bambini un po' troppo vivaci, o se si è trattato solo di una svista: stiamo parlando di un'insegnante californiana finita nei guai con la giustizia dopo aver dato a tre suoi alunni delle caramelle gommose alla cannabis durante un'attività doposcuola. I fatti sono avvenuti nella primavera dello scorso anno e a farne le spese sono stati tre fratelli tra gli 8 e gli 11 anni che, dopo aver consumato i dolci, avrebbero accusato improvvisamente dei malori. Portati al pronto soccorso per accertamenti medici, ne è stata riscontrata un'intossicazione da cannabinoidi.

L'insegnante è stata ovviamente denunciata ed è ora finita al centro di una causa civile depositata poche settimane fa presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles. Stando a quanto accertato la donna – una supplente di 59 anni che lavorava presso la Sierra Elementary School di Lancaster – avrebbe consegnato ai tre bambini delle caramelle contenenti cannabis mentre li supervisionava durante un’attività di doposcuola il 3 aprile 2025.

Dopo aver ingerito i dolci, i tre fratelli avrebbero iniziato a sentirsi male. I documenti parlano di letargia e malessere generale, sintomi che hanno portato al trasferimento dei minori in ospedale per ricevere cure per possibile avvelenamento. Il tutore legale dei bambini ha sporto denuncia contro l’insegnante e il distretto scolastico.

0 CONDIVISIONI
Esteri
