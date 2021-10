L’ultimo commovente saluto di una malata terminale ai suoi cani e al suo cavallo Jan Holman, 68 anni, è stata inaspettatamente portata d’urgenza in ospedale 6 settimane fa. Le è stata diagnosticata una malattia terminale e da allora è ricoverata presso l’Hospice of the Good Shepherd, a Chester, nel Regno Unito. Non è più potuta tornare a casa, chiaramente, e non ha potuto più salutare i suoi adorati animali. Ma lo staff dell’ospedale ha deciso di farle una sorpresa…

A cura di Biagio Chiariello

Il suo unico desiderio era salutare per l'ultima volta i suoi adorati suoi animali, un cavallo (Bob) e due King Charles Spaniel (Monty e Rowley). Jan Holman, 68enne malata terminale ricoverata da un mese, l'ha potuto realizzare col beneplacito dei medici dell'Hospice of the Good Shephard a Chester, in Regno Unito. "Non riesco a credere a quello che il personale ha fatto per me", ha commentato la donna. "Bob è una parte importante della mia vita, mi è mancato tantissimo. Non avrei mai immaginato di poterlo salutare un'ultima volta perché rispetto ai cani è più difficile da trasportare", ha aggiunto Jan.

Nelle fotografie pubblicati sulle pagine social dello stesso nosocomio e sui tabloid britannici, si vede il cavallo che strofina il muso sul collo della sua padrona e lambisce le porte del cortile mentre lei gli dà da mangiare carote e banane dal suo letto. "Fino a poche settimane fa stavo ancora cavalcando Bob, ogni giorno … Sapevo che era possibile organizzare la visita dei miei cani perché avevamo un vicino che era un paziente all'ospizio qualche anno fa e ci aveva detto che era permesso portare i cani, ma non mi sarei mai aspettata che mi avrebbero dato la possibilità di vedere Bob ancora una volta" a aggiunto la donna, quasi in lacrime.

"È stato un tale sollievo quando Jan è stata trasferita dall'ospedale all'ospizio di Chester perché qui possiamo venire a trovarla più spesso. Tuttavia, non avremmo mai immaginato di poter includere i nostri cani Monty e Rowley e Bob nella lista delle visite", ha detto il marito di Jan, Dennis.