Lugano, tentata rapina in una gioielleria: la polizia spara due colpi poi arresta i banditi "Durante l'operazione, in due momenti distinti, si è reso necessario l'utilizzo dell'arma di servizio da parte di un agente", ha fatto sapere in un comunicato la polizia della città di Lugano.

A cura di Davide Falcioni

Scene da far west in Svizzera: intorno all'ora di pranzo di ieri, infatti, un gruppo di banditi ha tentato una rapina in una gioielleria-ufficio cambi in via Pessina, a Lugano.

Sui social network è subito diventato virale il video dell’intervento di una pattuglia di polizia in bicicletta che si è trovata sul posto nel momento del tentato furto. Gli agenti, armi in pugno, hanno invitato gli aggressori ad arrendersi. Uno dei malviventi è riuscito a scappare, altri due invece sono stati fermati all’interno della gioielleria; un quarto uomo è stato immobilizzato dopo una colluttazione con un poliziotto.

Nello scontro tra i due si sente un colpo di pistola. "Durante l’operazione, in due momenti distinti, si è reso necessario l’utilizzo dell’arma di servizio da parte di un agente", ha fatto sapere in un comunicato la polizia della città di Lugano, specificando che fortunatamente il proiettile non ha colpito nessuno dei banditi né dei passanti che si trovavano nelle vicinanze.

Un colpo è rimbalzato finendo contro il muro interno della gioielleria, ad alcuni metri dall’ingresso. Il secondo è invece probabilmente partito poco dopo, per errore, durante una colluttazione fra uno dei rapinatori e l’agente stesso. Stando a quanto riferisce il Corriere del Ticino, il proiettile è poi stato rinvenuto sulla pubblica via una decina di metri più in là.

L’operato del poliziotto che ha fatto fuoco, benché applaudito dai presenti e sui social media, sarà con ogni probabilità oggetto di accertamenti da parte delle autorità, se non altro per verificare se il suo agire fosse conforme alle regole di ingaggio.

"Oggi la polizia di Lugano, con i suoi due agenti in prima linea, ha dimostrato quanto sia essenziale avere personale pronto e ben formato per intervenire in una situazione delicata", ha dichiarato la capodicastero Sicurezza Karin Valenzano Rossi. "Un grande ringraziamento ai due agenti, che prontamente sono intervenuti permettendo di sventare così la rapina, ma anche ai cittadini che hanno dato con coraggio il loro supporto. Oggi sono una capodicastero molto riconoscente".