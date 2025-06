video suggerito

Torino, entra in un centro massaggi cinese poi violenta e rapina le dipendenti: arrestato A Torino un uomo è stato arrestato per violenza sessuale, rapina e tentata estorsione ai danni di quattro lavoratrici cinesi di centri massaggi. Decisive le indagini della Squadra Mobile, tra cui analisi di tabulati e video di sorveglianza.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo è stato arrestato dalla polizia di Torino con le accuse di violenza sessuale, rapina e tentata estorsione. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile a conclusione di un’indagine scattata dopo una serie di gravi episodi avvenuti nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno.

Le vittime sono quattro cittadine cinesi, tutte impiegate in centri massaggi del capoluogo piemontese. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe fatto irruzione in diversi esercizi, aggredendo le dipendenti per derubarle e, in almeno un caso, costringendone una a subire un rapporto sessuale.

"In una circostanza – si legge in una nota della Questura – l’uomo, entrato all’interno di un centro massaggi, ha aggredito una lavoratrice, sottraendole denaro e telefoni cellulari, e l’ha costretta ad avere un rapporto sessuale".

In un altro episodio, avrebbe minacciato una seconda dipendente per ottenere contanti e dispositivi elettronici, mentre una terza aggressione si è conclusa senza bottino, grazie alla pronta reazione della vittima. Non pago, l’indagato sarebbe tornato la sera successiva da una delle donne già derubate per tentare di estorcerle denaro in cambio della restituzione del cellulare sottratto.

Determinanti, per l’identificazione del presunto aggressore, sono stati l’esame dei tabulati telefonici dei dispositivi rubati, l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e le individuazioni fotografiche effettuate dalle vittime. Gli inquirenti hanno così raccolto gravi indizi di colpevolezza che hanno portato all’emissione della misura cautelare.

L’uomo si trova ora in carcere, in attesa delle prossime fasi dell’iter giudiziario.