Rapina da film nella gioielleria del centro commerciale a Trieste: spaccano tutto e scappano tra i fumogeni Il colpo in una gioielleria all'interno del centro commerciale Il Giulia a Trieste. I rapinatori, incappucciati e col volto travisato, hanno sorpreso tutti accendendo dei fumogeni nei corridoi del centro commerciale, creando così confusione. Infine hanno spaccato le vetrine a colpi di martello prima di arraffare tutto.

A cura di Antonio Palma

Rapina da film oggi in una gioielleria all’interno del centro commerciale Il Giulia a Trieste. Due rapinatori si sono introdotti nel negozio di preziosi, incuranti della folla di clienti del giorno festivo, e hanno spaccato le vetrine a colpi di martello prima di arraffare tutto e darsi alla fuga accendendo dei fumogeni. Il colpo è andato in scena intorno all'ora di pranzo di domenica 15 giugno quando i rapinatori col volto travisato hanno sorpreso le commesse del negozio con un blitz durato pochissimi minuti.

Ad essere presa di mira dai malviventi la gioielleria Orofino all’interno del frequentano centro commerciale triestino. I rapinatori probabilmente avevano studiato bene orari, turni e via di fuga per agire indisturbati. Al momento dell'irruzione nel negozio, poco dopo le 14, vi erano solo due commesse che non hanno potuto fare nulla contro i malviventi. I due, incappucciati e col volto travisato, hanno sorpreso tutti accendendo dei fumogeni nei corridoi del centro commerciale, creando così confusione.

Subito dopo hanno infranto le vetrine della gioielleri, armati di martello, arraffando e rubando tutti i preziosi che trovavano a tiro. Infine la fuga coprendosi con altri fumogeni accesi tra i clienti del centro commerciale per rallentare l’intervento della vigilanza.

All'arrivo della polizia sul posto i rapinatori si erano già dileguati col bottino, ancora da quantificare. Gli agenti hanno avviato subito le indagini per ricostruire i fatti e cercare elementi che possano permettere di individuare i responsabili. I poliziotti hanno ascoltato i vari testimoni e stanno acquisendo ora i video delle telecamere di sorveglianza che saranno analizzati anche per capire da quale parte siano arrivati e scappati. Non si esclude che la coppia avesse altri complici che potrebbero averli attesi nelle vicinanze per l'arrivo e la fuga.