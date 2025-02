video suggerito

Louise, scomparsa e trovata morta in un bosco vicino Parigi: arrestato 23enne, ma le piste seguite sono due Sono state arrestate in tutto tre persone nell'ambito delle indagini della polizia francese sulla morte di Louise, l'11 scomparsa venerdì all'uscita da scuola e trovata cadavere in un bosco a Sud di Parigi: si tratta di due 23enni e della madre di uno di loro, si seguono due piste.

A cura di Ida Artiaco

Colpo di scena nelle indagini sulla morte di Louise, l'11enne scomparsa venerdì scorso all'uscita da scuola e trovata morta sabato nel bosco di Templiers a Sud di Parigi. Mentre il caso tiene col fiato sospeso tutta l'opinione pubblica francese, gli inquirenti hanno annunciato l'arresto di un ragazzo di 23 anni con l'accusa di omicidio. Il giovane è stato raggiunto intorno alle 20 di ieri sera dalle forze dell'ordine a Épinay-sur-Orge, dove la vittima viveva con la famiglia.

"Vi informo che gli investigatori della Direzione nazionale della polizia giudiziaria hanno proceduto, nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica in merito all'omicidio della giovane Louise, all'arresto questa sera alle ore 20:00 di un uomo di 23 anni. È trattenuto dalla polizia con l'accusa di omicidio di un minorenne di 15 anni", ha dichiarato il procuratore Grégoire Dulin.

Per gli investigatori tutto farebbe pensare che sia proprio lui ad apparire nelle telecamere di videosorveglianza della cittadina – una in particolare che riprende 24 ore su 24 ciò che accade all'ingresso di Longjumeau – e che hanno immortalato l'11enne all'uscita da scuola mentre viene seguita da un soggetto che indossa un piumino. Si tratta al momento dell'ipotesi più plausibile, ma non è l'unica.

Nella giornata di ieri sono state infatti arrestate altre due persone, questa volta a Rouen: un altro ragazzo di 23 anni, un senzatetto, sempre con l'accusa di omicidio, e la madre di 55 anni per omessa denuncia di reato. La polizia ha interrogato il giovane su una sua possibile presenza al parco dove Louise è stata trovata cadavere sabato. La stampa locale ha sottolineato che si tratta di due piste distinte, attualmente al vaglio degli inquirenti della polizia giudiziaria di Versailles.

Il corpo di Louise, scomparsa venerdì pomeriggio dopo aver lasciato la sua scuola a Épinay-sur-Orge, è stato ritrovato intorno alle 2:30 di sabato mattina nel Bois des Templiers a Longjumeau, a poche centinaia di metri dall'istituto. L'autopsia, effettuata presso l'istituto forense di Corbeil-Essonnes, ha rivelato "la presenza di numerose ferite provocate da un oggetto tagliente in zone vitali".