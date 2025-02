video suggerito

Scomparsa all’uscita da scuola e trovata morta in un bosco, Louise aveva 11 anni: “Uccisa a coltellate” Il caso di Louise che tiene col fiato sospeso tutta la Francia: la ragazza a soli 11 anni è stata trovata morta in un bosco a sud di Parigi dopo essere scomparsa all’uscita da scuola. Secondo i primi risultati dell’autopsia, sarebbe stata uccisa con una lama. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata rapita all'uscita da scuola, poi dopo due giorni ne è stato trovato il cadavere in un bosco a Sud di Parigi. Sta tenendo col fiato sospeso tutta la Francia la vicenda di Louise, morta a soli 11 anni dopo essere scomparsa nel nulla e uccisa a coltellate.

La ragazzina venerdì scorso, all'uscita da scuola – il collegio André Maurois – nel paesino di Épinay-sur-Orge, a sud della Capitale francese, intorno all'orario di pranzo, sarebbe dovuta tornare a casa ma nessuno l'ha più vista. Verso le 14:00, Louise, con la sua borsa Eastpak viola, è uscita dal cancello blu dell'istituto e si è diretta verso la propria abitazione, per poi sparire. I genitori in serata hanno lanciato l'allarme, anche la sorella maggiore ha fatto un appello sui social. Ma di lei nessuna traccia.

Poi, alle 2:30 della mattina di sabato si sono spente le ultime speranze di ritrovarla viva, quando con l'aiuto dei cani molecolari, elicotteri e droni, il corpo della giovane è stato trovato senza vita nel Parc des Templiers, un boschetto a circa un chilometro dalla scuola.

Sul cadavere della giovanissima ci sarebbero segni di percosse e ferite inferte con una lama. Gli inquirenti hanno confermato, dopo l'autopsia, che su Louise sono state inflitte "un gran numero di ferite provocate da un oggetto tagliente in parti vitali", ribadendo gli evidenti segni di violenza fisica, ma l'assenza di quella sessuale. Indagini sono in corso da parte della Procura di Evry per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

Poco prima del ritrovamento del cadavere la polizia aveva fermato un 23enne, noto alle forze dell'ordine, e la compagna di 20 anni per la somiglianza con alcune sagome immortalate dalla stessa telecamera che ha ripreso l'11enne prima di scomparire. Ma in assenza di prove sono stati rilasciati. Secondo una fonte vicina al caso, l'uomo che è stato visto nelle immagini mentre seguiva la bambina indossava abiti che non sono stati trovati durante le perquisizioni in casa della coppia. Inoltre, il giovane avrebbe dichiarato di trovarsi in una panetteria in una città vicina al momento dell'omicidio della piccola Louise.