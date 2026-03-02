Ha un malore a scuola a 11 anni e poco dopo muore per arresto cardiaco: richiesta l’autopsia

Aveva solo 11 anni il bimbo morto a Lecce dopo aver accusato un malore a scuola. Il bimbo questa mattina, 2 marzo, aveva detto alle insegnati di non sentirsi bene e l'istituto aveva quindi chiamato i genitori. Quando però lo hanno portato a casa la situazione è rapidamente peggiorata: il piccolo si è sentito male mentre era in bagno e ha perso i sensi. All'arrivo degli operatori sanitari del 118 era già in arresto cardiaco.

I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo ma per il piccolo di origine senegalese non c'è stato niente da fare, e il medico del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ora è stata richiesta l'autopsia per chiarire le cause della morte.

Articolo in aggiornamento