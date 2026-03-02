Attualità
video suggerito
video suggerito

Ha un malore a scuola a 11 anni e poco dopo muore per arresto cardiaco: richiesta l’autopsia

Bimbo di 11 anni muore a Lecce dopo un malore a scuola. Inutile l’intervento del 118. Si attende l’autopsia per accertare le cause.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Aveva solo 11 anni il bimbo morto a Lecce dopo aver accusato un malore a scuola. Il bimbo questa mattina, 2 marzo, aveva detto alle insegnati di non sentirsi bene e l'istituto aveva quindi chiamato i genitori. Quando però lo hanno portato a casa la situazione è rapidamente peggiorata: il piccolo si è sentito male mentre era in bagno e ha perso i sensi. All'arrivo degli operatori sanitari del 118 era già in arresto cardiaco.

I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarlo ma per il piccolo di origine senegalese non c'è stato niente da fare, e il medico del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ora è stata richiesta l'autopsia per chiarire le cause della morte.

Articolo in aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Iran-Israele: ancora esplosioni a Teheran, 500 morti. Trump: "Deluso da Starmer"
Crosetto giustifica il viaggio a Dubai: "Non mi aspettavo un'escalation". Le opposizioni: "Si dimetta"
Cosa succede ora che l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l'economia mondiale
Cosa succederà in Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei e chi prenderà il suo posto
Attacco all'Iran, chiuso lo spazio aereo nel Golfo: migliaia di voli bloccati e ritardi in tutto il mondo
Perché l’Iran sta attaccando anche altri Stati arabi oltre a Israele
Bloccati a Dubai 200 studenti italiani
Il racconto di un'italiana : "Aeroporto danneggiato, non sappiamo che fare"
"All'improvviso abbiamo sentito dei boati"
Ali Khamenei, chi era la Guida Suprema dell'Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views