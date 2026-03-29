Turista morta dopo un malore in un hotel di Rimini: indagato il giovane medico di guardia che la visitò

Era lo scorso 7 settembre quando una turista di 42 anni in vacanza con il marito a Riccione ebbe un improvviso malore mentre si trovava in una stanza di hotel: quel malessere, con sintomi apparentemente molto comuni, si rivelò tuttavia fatale e la donna morì poco dopo essere visitata da un giovane medico di guardia.

A oltre sei mesi dalla tragedia è stata depositata presso la Procura a Rimini la Consulenza tecnica sull’autopsia, eseguita l’11 settembre 2025. Dalla relazione, redatta dai consulenti nominati dal pm e dalla difesa, emerge che al momento della visita la donna stava già affrontando una grave emorragia interna, evoluta in uno shock emorragico.

Un quadro clinico complesso soprattutto dal momento che, fino a poco prima del decesso, non si erano manifestati segnali evidenti della gravità della situazione. La 42enne, infatti, era cosciente e lamentava sintomi considerati dal medico "comuni" come dolori addominali e un generale stato di malessere. Anche i parametri vitali risultavano normali, elementi che non avevano lasciato presagire un esito così drammatico.

La situazione è precipitata subito dopo la visita medica, quando la 42enne ha iniziato a vomitare sangue. Un segnale inequivocabile, comparso però quando il dottore aveva già lasciato l’hotel: poco dopo, le condizioni della donna sono peggiorate rapidamente fino all’arresto cardiaco che ne ha causato la morte.

L’indagine, aperta dalla Procura di Rimini, non è nata come atto dovuto bensì dalla denuncia presentata dai familiari della vittima. Il medico, difeso dall’avvocata Francesca Mazzoni, è attualmente indagato per omicidio colposo, ma non è mai stato sospeso dall’attività professionale. Stando a quanto ricostruito, la coppia aveva cenato poco prima in una pizzeria. Rientrati in hotel, la donna aveva iniziato ad accusare un forte malessere, con dolori allo stomaco sempre più intensi, tanto da spingere il marito a chiedere l’intervento della guardia medica.