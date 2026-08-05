Sovraffollamento in un hotel di Riccione, 50 turisti in più rispetto alla capienza massima: scattano le sanzioni

I controlli della polizia locale hanno permesso di individuare a Riccione un hotel in sovraffollamento con oltre 50 ospiti oltre la capienza massima consentita. Subito è scattata la segnalazione agli organi competenti.

Riccione

Sovraffollamento in un hotel di Riccione. I controlli della polizia locale hanno permesso di individuare la struttura alberghiera, frequentata soprattutto da giovanissimi, al cui interno si trovavano 90 ospiti quando però la capienza massima dichiarata è di 36 persone. Insomma, ne sono state trovate 54 in più.

Questo vuol dire che le camere erano stipate di letti, senza gli spazi minimi previsti dalle norme igienico-sanitarie. E ancora: nelle stanze sono stati anche trovati materassi non ignifughi e fortemente usurati. Una situazione che, oltre a violare le norme amministrative e commerciali, metteva a rischio la sicurezza e la salute degli stessi ospiti. Per questo sono immediatamente scattate le sanzioni: la polizia locale ha segnalato subito quanto accertato all'interno dell'hotel agli organi competenti.

Questa è la situazione più grave che hanno trovato gli agenti della polizia locale nei loro controlli a Riccone. In questi giorni di agosto si sono intensificati i sopralluoghi: sono state ispezionate 8 strutture ricettive, con 13 diffide, 7 sanzioni amministrative e 6 denunce all'autorità giudiziaria.

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Nel dettaglio, i vari proprietari dovranno fare i conti con 13 diffide amministrative soprattutto per la mancata corrispondenza tra le stelle dichiarate e i servizi effettivamente offerti. Ma anche per l'assenza della denominazione della struttura e la mancata esposizione di tariffe e tassa di soggiorno. Oltre alle diffide ci sono ben 7 sanzioni per il sovraffollamento, aperture o chiusure straordinarie non comunicate ed eventi musicali privi di autorizzazione. Ma c'è di più: sei sono le denunce all'autorità giudiziaria per l'omessa comunicazione degli ospiti alloggiati alla pubblica sicurezza.