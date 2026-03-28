USA, aggredita da 4 cani mamma di 3 bimbi muore dopo settimane di agonia: “Ha lottato con tutte le sue forze”

Una mamma americana di 35 anni, Lakesha Newsom, è morta dopo settimane di agonia a seguito dell’aggressione di 4 anni avvenuta mentre camminava in una cittadina del Mississippi. La proprietaria degli animali è stata arrestata per lesioni aggravate.

È morta dopo settimane di agonia Lakesha Newsom, mamma 35enne di tre bambini, due gemelli di 11 anni e un maschio di 13, originaria del Mississippi, dopo essere stata aggredita da quattro cani mentre camminava sulla Highway 178 a Holly Springs. Il decesso si è verificato ieri, venerdì 27 marzo, come ha confermato People, riportando fonti della famiglia. "Ha lottato con tutte le sue forze", ha detto la sorella DeWaylia, aggiungendo: "La nostra famiglia è completamente distrutta".

Newsom è morta al Regional One Health di Memphis, nel Tennessee, dopo l'aggressione avvenuta nelle prime ore del mattino del 3 marzo, secondo quanto riportato da WREG, citando il dipartimento di polizia locale e l'ufficio del medico legale. Una donna, Sandra Harris, 54 anni, è stata arrestata lunedì scorso con l'accusa di lesioni aggravate in relazione all'aggressione che in un primo momento aveva causato alla vittima "gravi ferite", rendendo necessaria l'amputazione di braccio e gamba destri.

Prima che le sue condizioni di salute precipitassero a causa di una infezione, Newsom è stata intervistata dall'emittente WREG: "Provo un dolore fortissimo", aveva raccontato, aggiungendo: "A un certo punto quei cani hanno smesso di attaccarmi, credo pensassero che fossi morta… Stavo cercando di rimettermi in piedi, di allontanarmi da loro, e quando se ne sono accorti, hanno ricominciato ad attaccarmi".

"Stiamo ancora cercando le parole per elaborare quanto accaduto", ha dichiarato la madre di Newsom, Rosie Young, secondo quanto riportato da WREG. "Che questi cani siano ancora vivi, com'è possibile?", si è chiesta la donna. In un'altra intervista con la stessa emittente televisiva, la zia della vittima, Jerlene Tyson, ha dichiarato che sua nipote "è rimasta a terra per ore e ore prima che qualcuno la aiutasse".

In un comunicato stampa, il dipartimento di polizia di Holly Springs ha dichiarato che l'incidente è ancora sotto indagine e ha chiesto a chiunque avesse ulteriori informazioni di contattare il dipartimento.