Momenti di panico ieri a bordo di un Boeing della compagnia British Airways il cui muso è letteralmente collassato sulla pista d'atterraggio: è accaduto all’aeroporto londinese di Heathrow, dove la parte frontale di un Boeing 787-8 ha improvvisamente ceduto schiantandosi col muso su una pista dello scalo. A bordo dell'aeroplano non c'erano passeggeri ma solo membri dell'equipaggio diretti a Francoforte, in Germania; il velivolo era pronto al decollo quando è avvenuto l'incidente.

Come mostrano numerose fotografie e video girati da operatori e passeggeri all'interno dello scalo londinese, il bireattore G-ZBJB con la sua fusoliera anteriore è venuto a contatto con il suolo. Da una inquadratura si vede anche una scala mobile per i passeggeri posizionata all’altezza di una delle porte del velivolo. Quanto avvenuto ha destato una certa preoccupazione ma la compagnia British Airways ha voluto comunque rassicurare tutti: l’aereo era arrivato da Mosca due giorni fa e stava operando come cargo, quindi senza alcun passeggero a bordo. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, alcuni membri dell’equipaggio erano all'interno del velivolo nel momento in cui si è verificato il collasso della fusoliera provocato probabilmente dalla rottura delle ruote anteriori. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

“La sicurezza è sempre la nostra massima priorità e stiamo indagando sull’accaduto”, ha dichiarato il vettore britannico, spiegando che il piccolo incidente non ha provocato nessun ritardo o cancellazione improvvisa. Una squadra che vigila sulla sicurezza aerea in Gran Bretagna è arrivata sul posto per indagare sull’incidente.