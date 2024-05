video suggerito

Litigano alla fermata dell’autobus: lo uccide e gli divora l’orecchio e un occhio I fatti sono avvenuti domenica 28 aprile a Las Vegas. Colin Czech, 31 anni, è stato arrestato per l’omicidio del senzatetto Kenneth Brown. Agli agenti ha detto di essere stato sveglio per “cinque giorni di fila” perché “qualcosa lo possedeva”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Dopo aver litigato con un altro uomo alla fermata dell'autobus, lo ha ucciso e poi ha masticato parti del viso della vittima mentre la polizia arrivava sulla scena del crimine. I fatti sono avvenuti intorno alle 4.45 di domenica scorsa a Las Vegas. Quando gli agenti sono giunti sul posto, nei pressi di Charleston Boulevard, uno dei due uomini era privo di sensi e perdeva sangue dalla testa.

Colin Czech, 31 anni, è stato arrestato ed ora deve rispondere di omicidio. La polizia l'ha trovato inginocchiato a terra accanto alla vittima con "materia biologica nei capelli, nella bocca e sui vestiti", ha riferito l'emittente locale KLAS. Secondo quanto riferito, ha detto agli agenti che un senzatetto lo aveva aggredito: in quel momento stava divorando l'orecchio e un bulbo oculare dell'altro uomo.

I paramedici hanno trasportato la vittima, identificata come Kenneth Brown, in un ospedale locale. Purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. "Aveva un grosso taglio su una parte della testa e gli mancavano un occhio e un orecchio", secondo i documenti ottenuti dagli investigatori di 8 News Now.

Secondo quanto riferito, Czech "non era in se e ha perso conoscenza" dopo l'arresto. Ha poi detto agli agenti di essere stato sveglio per "cinque giorni di fila" perché "qualcosa lo possedeva".

Ora è rinchiuso nel centro di detenzione della contea di Clark senza cauzione. Sarebbe dovuto comparire in tribunale lunedì pomeriggio, 29 aprile, ma il giudice di pace Rebecca Saxe ha detto che era ancora ricoverato in ospedale.

È probabile che l'ufficio del coroner della contea di Clark esegua un'autopsia per confermare l'identità della vittima, oltre che per identificare la causa e la modalità del decesso.