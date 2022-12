L’effige di Re Carlo arriva sulle banconote inglesi: che fine faranno quelle con la Regina Elisabetta La Banca d’Inghilterra ha mostrato le nuove banconote raffiguranti l’immagine di Re Carlo III: saranno in circolazione a partire dal 2024, ma quelle con l’effige della Regina Elisabetta continueranno ad essere accettate nei negozi.

A cura di Ida Artiaco

Dopo le monete, arrivano le banconote. La Banca d'Inghilterra ha infatti svelato come saranno le nuove banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline con l'effige di Re Carlo III, che entreranno in circolazione a partire dal 2024.

"Sono molto orgoglioso che la Banca renda noto il disegno delle nostre nuove banconote che recheranno il ritratto di Re Carlo III. Si tratta di un momento importante, poiché il Re é solo il secondo monarca a comparire sulle nostre banconote", ha commentato Andrew Bailey, il governatore della Banca d'Inghilterra.

Tra le peculiarità delle nuove banconote c'è il fatto che il Re ha optato volutamente per un ritratto fotografico senza corona, scegliendolo tra i tanti a disposizione negli archivi di Buckingham Palace. L’immagine – come riporta la Bank of England – appare solo sulla parte frontale delle banconote, oltre che nella parte trasparente. Sul retro, invece, rimarranno varie figure storiche.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti rispetto al passato. Tuttavia, le banconote rappresentanti la Regina Elisabetta II, morta a 96 anni lo scorso settembre, continueranno ad essere utilizzate, secondo una scelta in linea con le indicazioni della Casa Reale. Per ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario di questo cambiamento, infatti, verranno stampate nuove banconote solo per sostituire quelle usurate e per soddisfare l'eventuale aumento complessivo della domanda.

La Regina Elisabetta è stata per altro la prima e unica monarca ad apparire sulle banconote in circolazione stampate dalla Banca d'Inghilterra, a partire dal 1960. Le banconote emesse dalle banche scozzesi e nordirlandesi non raffigurano il sovrano.

Attualmente, ricorda la BBC, sono in circolazione circa 4,5 miliardi di banconote della Bank of England per un valore di circa 80 miliardi di sterline. Monete da cinquanta pence con l'immagine del re Carlo III sono già entrate in circolazione negli uffici postali di tutto il Paese. Anche in questo caso, quelle raffiguranti Elisabetta saranno ancora accettate in tutti i negozi.