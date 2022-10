Nel Regno Unito coniata la prima moneta col volto di Carlo III: sui 50 pence l’effigie del Re Sono state coniate le prime monete da mezza sterlina con il ​​ritratto del Re Carlo III: entreranno in circolazione entro la fine dell’anno nell’ambito di un processo graduale di sostituzione dell’immagine della defunta Regina Elisabetta II da tutte le monete e banconote del Paese.

A cura di Ida Artiaco

Giornata storica nel Regno Unito. Sono state coniate le prime monete da mezza sterlina con il ​​ritratto del Re Carlo III: sono state prodotte nella Royal Mint, la Zecca britannica, di Llantrisant, in Galles. La moneta da 50 pence entrerà in circolazione entro la fine dell’anno.

Seguendo le tradizioni di nonno Re Giorgio VI, Carlo non è raffigurato con indosso una corona, a differenza invece della moneta raffigurante sua madre, la Regina Elisabetta II, morta a 96 anni lo scorso 8 settembre. Dopo sette decenni, tanto è stata la durata del regno di Elisabetta, il retro di tutti i tagli della sterlina – metallici o cartacei – cambia così letteralmente volto.

Il profilo del nuovo sovrano è stato realizzato sulla base del lavoro di uno scultore di fama, Martin Jennings, già autore di lavori sui poeti John Betjeman, nella stazione di St Pancras a Londra, e Philip Larkin a Hull: in questo caso, il disegno è ispirato a un ritratto ufficiale di Carlo risalente alla celebrazione del suo 70esimo compleanno, 4 anni fa. "È stata un'esperienza piuttosto straordinaria", ha commentato alla BBC.

I nuovi 50 pence entreranno in circolazione nel Regno a partire da dicembre, nell'ambito di un processo graduale di sostituzione dell'immagine di Elisabetta da tutte le monete e banconote del Regno Unito: un processo che richiederà comunque tempo per essere completato e durante il quale tutti i tagli con il volto della regina defunta continueranno ad avere valore. Verranno realizzate in totale 9,6 milioni di monete da 50 centesimi nell'ultima versione, ma continueranno a circolare anche le vecchie monete con l'immagine di Elisabetta.