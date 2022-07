Le rubano l’auto con i figli a bordo, la mamma si aggrappa al cofano: “Lascia i miei bambini” Una madre nello Stato USA del New Mexico si è gettata sul cofano della sua auto dopo che un rapinatore l’ha rubata con dentro i suoi due figli piccoli. È caduta e si è rotta un piede, ma è comunque riuscita a dare l’allarme. Alla fine la ladra è stata arrestata. I piccoli stanno bene.

A cura di Biagio Chiariello

A muoverla è stata l'istinto materno. Una 33enne americana è saltata sul cofano della sua Hyundai Santa Fe per cercare di fermare la ladra d'auto che stava cercando di fuggire con il figlio di 11 mesi e la più grande, autistica, di sei anni.

Il video di una telecamera di videosorveglianza (immagini che trovate in questa pagina) mostra Melody Maldonado, una bibliotecaria di 33 anni di Hobbs, New Mexico, aggrappata alla parte anteriore dell'auto mentre accelera lungo la East Navajo Drive verso le 20:30 lo scorso 4 luglio.

In un'intervista al DailyMail.com ha ammesso di non aver provato paura mentre si aggrappava all'auto in corsa, urlando alla donna che si era messa alla guida, Regina Castillo, 29 anni, di fermarsi.

"Mi ha sicuramente sentito. Le ho urlato di fermarsi e che i miei figli erano in macchina", ha detto. "Ha continuato a guidare. Abbiamo percorso una buona distanza, attraverso un incrocio, oltre l'Allsup's. Stava deviando per farmi cadere".

Alla fine Melody è stata lanciata dal cofano dell'auto e si è rotta un piede. Nonostante l'infortunio, è comunque corsa in un negozio vicino dove ha chiesto aiuto. "Non mi importava cosa fosse successo alla macchina. Volevo solo indietro i miei figli".

La ladra, Regina Castillo

Il filmato della telecamera della polizia di Hobbs mostra la 33enne poco dopo la chiamata al 911 che dice alla polizia in che direzione si stava dirigendo l'auto e elabora strategie su come riavere i suoi figli.

Nel frattempo, la ladra ha proseguito la sua corsa fino a scaricare Ma'Rey, sei anni, che ha l'autismo, in una strada a caso. La piccola è stata trovata da alcune persone che vivono nelle vicinanze e messa al sicuro.

"Credo abbia lasciato mia figlia in strada perché aveva un telefono e pensava che la stessero geolocalizzando", ha detto.

Quando la polizia è riuscita a rintracciare la Castillo, quest'ultima ha lasciato il SUV a un incrocio con Mikah di 11 mesi all'interno, e ha cercato di fuggire a piedi.

Le riprese della bodycam del dipartimento di polizia di Hobbs mostrano che è stata inseguita in un cortile fino a quando diversi agenti l'hanno braccata e arrestata.

"Spero che non succeda mai a nessun altro", ha detto Melody Maldonado.

Il dramma è iniziato quando la madre si è fermata al negozio Stripes Convenience per comprare un biberon per il piccolo Mikah, lasciando i bambini in macchina per un momento.

Non è riuscita a trovare quello che stava cercando e, tornata all'auto, la Castillo ha fatto il suo stesso percorso fino all'auto.

Melody coi due figli

Non appena la donna ha aperto la portiera, ha detto che la 29enne l'ha spinta da parte con le chiavi e si è messa alla guida della Hyundai.

La madre è saltata sul cofano dell'auto mentre Castillo è partita in retromarcia arrivando quasi a centrare le pompe di benzina alla stazione di servizio.

"Ho bussato al parabrezza per tutto il tempo, dicendole di smetterla", ha detto Maldonado.

Non è ancora chiaro perché Castillo abbia rubato l'auto. Al momento del suo arresto, aveva tre mandati attivi per mancata comparizione in tribunale con l'accusa di occultamento della sua identità, taccheggio e violazioni del codice stradale. È attesa di nuovo in tribunale il prossimo 18 luglio.