Lo steward le porta via il gin tonic, anziana lo prende a schiaffi in aereo Ha aggredito uno steward per averle portato via il gin tonic che stava bevendo. È accaduto a bordo di un aereo che è stato costretto a un atterraggio di emergenza mentre l’anziana donna è stata arrestata.

A cura di Chiara Ammendola

Un momento dell’aggressione ripresi dai passeggeri del volo

Una scena a tratti surreale quella alla quale hanno assistito i viaggiatori che erano a bordo del volo che li stava portando a Rodi, in Grecia e che ha come protagonista una vecchietta e uno steward. Quest'ultimo infatti è stato preso a schiaffi dalla donna perché reo di averle portato via il gin tonic che stava bevendo: un gesto che ha provocato la reazione aggressiva dell'anziana che ha dato in escandescenze prima di colpire il malcapitato. Un trambusto che si è trasformato in pochi minuti in un atterraggio di emergenza per l'aereo e in un arresto per l'anziana.

L'episodio si è consumato a bordo del volo, della compagnia aerea Jet2, che da Manchester, in Inghilterra, era diretto a Rodi, in Grecia. Stando a quanto si apprende sembra che, appena decollati, l'anziana protagonista dell'aggressione, abbia chiesto agli steward di avere dello champagne gratis che le è stato negato. Dinanzi a una sua prima reazione adirata le è stato offerto un gin tonic che però non è servito a calmarla. A quel punto uno degli steward le ha portato via il drink scatenando così l'ira dell'anziana passeggera che è immediatamente diventata violenta.

Schiaffi in pieno volto allo steward: il personale ha cercato di calmarla, ma non ha funzionato mentre un altro passeggero avrebbe raccontato che la donna poco prima aveva urinato sulla sua poltroncina. A quel punto il pilota è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Germania, quando l'aereo ha toccato terra a Monaco, è stato richiesto l'intervento della polizia e così ben nove agenti hanno portato via la signora che è stata poi arrestata.