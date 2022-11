“Lasciate tutto e correte via”, paura allo zoo, cinque leoni scappano dalla gabbia: visitatori evacuati Paura al Taronga Zoo di Sydney, in Australia, dopo che cinque leoni sono fuggiti dalla loro gabbia facendo scattare il piano di emergenza. A fuggire un esemplare maschio adulto di nome Ato e quattro leoni di circa un anno di età.

A cura di Antonio Palma

Ato, il leone fuggito dal suo recinto allo zoo di Taronga

"Sono venuti di corsa nell'area dove ci trovavamo e ci hanno detto ‘Questo è un codice uno, uscite immediatamente, lasciate qui ogni cosa e correte", così alcuni visitatori del Taronga Zoo di Sydney, in Australia, hanno raccontato i momenti di paura vissuti all'interno del giardino zoologico dopo che cinque leoni sono fuggiti dalla loro gabbia facendo scattare il piano di emergenza.

I leoni dello zoo scappati

La fuga è stata scoperta nella primissima mattinata di mercoledì ora locale, intorno alle 6.30, quando lo zoo era ancora chiuso ai visitatori giornalieri. All'interno però in quel momento vi erano i visitatori che vi soggiornano. A loro è andato il primo pensiero degli addetti dopo aver scoperto la fuga dei cinque leoni visto che il recinto dei felini si trova a circa cento metri dalle residenze per gli ospiti che pernottano nella struttura.

Sono stati svegliati di soprassalto dal personale dello zoo, che li ha portati via di corsa. "Ci hanno portato in un altro edificio, ci hanno contato e hanno chiuso a chiave la porta. All'inizio pensavano che fosse un'esercitazione" hanno raccontato alcuni di loro ai giornali locali.

Nonostante l'allarme e la fuga precipitosa, lo zoo ha tenuto a precisare che si è trattato solo di un gesto precauzionale in quanto i cinque leoni sono scappati solo dal primo anello di sicurezza mentre sono rimasti separati dal resto dello zoo da una seconda recinzione che la struttura ha descritto come "una recinzione di contenimento per le persone" e una "barriera sicura".

Il direttore dello zoo Simon Duffy che ha definito il fatto un "incidente significativo" su cui saranno svolte indagini, ha spiegato che i leoni erano entrati in una piccola area "adiacente" al loro recinto e non sono mai usciti da quell'area. Si tratta di una zona protetta da una recinzione di circa due metri solitamente utilizzata per tenere le persone a distanza di sicurezza.

Secondo i filmati delle telecamere di sorveglianza, un custode ha lanciato l'allarme entro 10 minuti dalla fuga. Il personale quindi ha rapidamente fatto spostare in luoghi sicuri tutte le persone che pernottavano, prima di avviare la caccia ai leoni. "Lo zoo dispone di rigidi protocolli di sicurezza per un tale incidente ed è stata intrapresa un'azione immediata" spiegano dalla struttura.

A fuggire un esemplare maschio adulto di nome Ato e quattro leoni di circa un anno di età mentre la femmina di leone, Maya, è rimasta all'interno del recinto con un altro degli esemplari giovani.

Fortunatamente per il personale e i visitatori dello zoo, quattro dei cinque leoni sono tornati spontaneamente alla loro gabbia mentre un cucciolo è stato sedato prima di essere spostato.

Un'indagine preliminare ha rilevato che la colpa della fuga era da ricercare in "un problema di integrità" di una recinzione di contenimento. Gli animali sono stati spostati in un'area sicura in attesa di una revisione completa della loro area che rimarrà chiusa ai visitatori.