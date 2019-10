"Ho acceso la mia candela profumata e sono entrata nel bagno per circa un'ora. Poi l'ho messa sui cassetti e sono andata a fare un pisolino prima del mio turno di notte, so che sembra una stupidaggine ma quando mi sono svegliata avevo del nero che mi usciva dal naso e tossivo muco nero", così una giovane ragazza britannica, Farrah Lorrel Fraser, ha raccontato la sua bruttissima esperienza dopo essersi addormentata in casa con una candela accesa. La ragazza ha rischiato seriamente di morire nel sonno, intossicata dal fumo e senza nemmeno rendersene conto. A salvarla ci ha pensato il suo cagnolino che si è accorto subito del grave pericolo e latrando e graffiando sulla porta è riuscita a svegliarla appena in tempo. "Quando ho aperto gli occhi mi sembrava come se fossi in una nuova attività paranormale" ha ammuso la ragazza che prima ha aperto tute le finestre e poi ha contattato i vigili del fuoco.

I pompieri dopo aver ascoltato quanto accaduto e aver visto le foto che la ragazza si era scattata subito dopo i fatti, le hanno prescritto una immediata terapia con ossigeno per mezz'ora. "Mi hanno detto che se non mi fossi accorta in tempo mi avrebbero dovuto portare d'urgenza in ospedale a causa di avvelenamento da monossido di carbonio " ha rivelato la giovane. Lo stesso giudizio è arrivato anche dai paramedici accorsi sul ppsto per visitarla. "Mi hanno detto che se avessi dormito fino alle 21:00 (mi sono svegliato intorno alle 19:30)… probabilmente non sarei qui ora… è drammatico lo so!" ha sottolineato Farrah su Facebook ringraziando vigili del fuoco e paramedici che l'hanno aiutata e mettendo in guardia tutti dall'accendere fiamme vive in ambienti piccoli e andarsene a dormire.