Lascia figlioletti da soli in auto per un’ora, bimbi danno fuoco alla vettura e rimangono bloccati

A cura di Antonio Palma

Una donna statunitense di 24 anni è stata arresta dopo aver lasciato in auto da soli i suoi figlioletti di appena 2 e 4 anni e aver trovato al suo ritorno la vettura completamente distrutta dalle fiamme appiccate dai piccoli, probabilmente per gioco. L’incredibile episodio ha come scenario un parcheggio di un centro commerciale di Oviedo, nello stato della Florida, inUsa, e fortunatamente si è concluso solo con ferite non gravi per i piccoli.

Immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, i bambini hanno riportato ustioni di primo grado al viso e agli arti ma nessuno dei due avrà conseguenze permanenti. La madre invece è stata arrestata immediatamente con l’accusa di gravi lesioni personali e incendio doloso di primo grado in quanto responsabile dei piccoli.

Secondo quanto accertato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Seminole, la donna aveva parcheggiato il suo veicolo fuori dal centro commerciale a nord-est di Orlando incamminandosi verso il negozio con un uomo, non ancora identificato, lasciando dentro la vettura da soli i due figlioletti.

La coppia avrebbe girovagato per i grandi magazzini per circa un'ora durante la quale avrebbe rubato anche diversi oggetti prima di uscire. Una volta fuori, però, la donna ha scoperto con orrore che un incendio aveva avvolto la sua auto dall’interno e che le fiamme fuoriuscivano dai finestrini.

Mentre l’uomo si dileguava, la 24enne Alicia Moore a quel punto ha gettato tutto quello che aveva in mano a terra ed è corsa verso l’auto, aiutata da altri presenti che sono riusciti a tirare fuori in tempo i piccoli che sono stati poi portati in ospedale per le cure del caso.

Gli inquirenti stanno ancora determinando la causa dell'incendio, ma si sospetta che i piccoli abbiano appiccato il fuoco giocando con un accendino. Per la polizia ad ogni modo la mamma è responsabile dell’accaduto perché se non fosse stata negligente coi suoi comportamenti, i suoi figli non sarebbero rimasti feriti.