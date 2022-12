La storia di David, il pescatore caduto in mare che è sopravvissuto due giorni aggrappato a una boa David Soares, pescatore brasiliano di 43 anni, è riuscito a sopravvivere due giorni aggrappato a una boa in mezzo all’oceano dopo essere caduto in mare dalla sua barca.

A cura di Davide Falcioni

Chissà quante volte ha pensato di arrendersi e lasciarsi andare tra i flutti dell'oceano in preda alla disperazione. Invece David Soares, pescatore brasiliano di 43 anni, ha continuato ad alimentare dentro di sé la speranza che qualcuno prima o poi lo salvasse da quella situazione e quel "qualcuno" alla fine è arrivato.

L'uomo era uscito in mare il giorno di Natale a São João da Barra, e dopo essere caduto in acqua si è smarrito ed è stato trovato vivo, dopo due giorni, aggrappato a una boa di segnalazione nelle acque della cittadina di Atafona. Stando a quanto racconta il sito brasiliano G1 il naufrago è stato localizzato da un amico, anch'egli pescatore.

In un'intervista, l'uomo ha detto che, domenica notte, stava lavorando da solo a Praia de Atafona quando è caduto dalla barca e non è più riuscito a risalirci. "Per me i primi 10 minuti sono stati i più difficili perché volevo a tutti i costi arrivare alla barca", ha racconta Soares, aggiungendo che il mare era molto mosso a causa del vento.

"Ho deciso di farmi trasportare dalla corrente per consumare meno energia", ha detto, spiegando che dopo quattro ore in balia delle onde ha raggiunto una boa di segnalazione vicino al porto di Açu, che ha scalato. "Pensavo che sarei morto di freddo prima che arrivasse qualsiasi aiuto", ha ricordato.

David Soares ha resistito e due giorni dopo è stato individuato da uno dei suoi compagni pescatori che si era messo a cercarlo dopo che la sua famiglia aveva dato l'allarme. In un video registrato dal suo soccorritore sulla via del ritorno, Soares appare decisamente di buon umore mentre sorride e scherza. Come biasimarlo, dopo l'avventura che ha vissuto?