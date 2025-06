video suggerito

Fanno sesso in pieno giorno tra i turisti, coppia beccata all’Isola Pescatori: 10mila euro di multa Sull’Isola dei Pescatori, sul Lago Maggiore, una coppia dell’Alessandrino è stata multata di 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico: sorpresa dai carabinieri mentre consumava un rapporto sessuale in una zona frequentata da turisti. La denuncia è scattata sul posto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Una giornata di (eccessivo) svago sull’Isola dei Pescatori, sul Lago Maggiore, si è conclusa con una pesante sanzione per una coppia residente nell’Alessandrino. I due, convinti di essersi appartati in un angolo nascosto dell’isola, hanno iniziato a consumare un rapporto sessuale in pieno giorno, incuranti della presenza di alcuni turisti nei dintorni. Proprio questi ultimi, sorpresi dalla scena, hanno segnalato l'accaduto alla centrale operativa dei carabinieri.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio della motovedetta della Stazione Carabinieri di Stresa, impegnato nel consueto pattugliamento delle acque del lago. I militari hanno raggiunto la coppia, procedendo all’identificazione e contestando una sanzione di 10mila euro. I due dovranno ora rispondere dell’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

L’intervento rientra nell’ambito di un’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, in concomitanza con l’inizio della stagione turistica. Il fine settimana ha infatti registrato un aumento significativo dei flussi di visitatori, spingendo i militari a rafforzare le attività di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti, dal consumo di stupefacenti alla guida in stato di ebbrezza.

Nel complesso, il bilancio dell’operazione include un arresto su ordine di carcerazione, tre denunce a piede libero, sei segnalazioni alla Prefettura e quattro patenti ritirate. Tra i casi più rilevanti, anche quello di un uomo trovato in possesso di eroina e cocaina, già suddivise per lo spaccio, e di un automobilista che ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. A Stresa, inoltre, un sessantenne è stato denunciato per aver violato un foglio di via obbligatorio.