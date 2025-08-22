La passeggera è ubriaca e prende a calci gli altri viaggiatori, aereo costretto ad atterraggio d’emergenza

Un volo della compagnia Jet2 da Manchester a Cipro è stato costretto ad atterrare d’emergenza a Colonia per una passeggera britannica ubriaca che ha aggredito equipaggio e viaggiatori…

immagine di repertorio

Momenti di tensione ad alta quota su un volo diretto da Manchester a Larnaca, a Cipro. Giovedì sera un aereo della compagnia Jet2 è stato costretto ad atterrare d’urgenza in Germania a causa del comportamento violento di una passeggera britannica di 41 anni.

Secondo quanto ricostruito, la donna, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a insultare e aggredire fisicamente altri viaggiatori e membri dell’equipaggio. Calci, pugni e minacce hanno scatenato il panico a bordo, costringendo il comandante a deviare la rotta e a richiedere un atterraggio immediato all’aeroporto di Colonia/Bonn.

Il velivolo è atterrato intorno alle 19:20, dove la passeggera è stata fermata direttamente sulla pista dagli agenti tedeschi. Trasferita in caserma, è stata trattenuta in custodia fino a quando non si è ripresa dall’intossicazione alcolica. I test hanno confermato un alto tasso di alcol nel sangue. La donna, dichiarata "non idonea" a proseguire il viaggio, è stata respinta all’ingresso nel Paese e rimpatriata nel Regno Unito. Fortunatamente nessuno tra passeggeri ed equipaggio ha riportato ferite.

L’episodio ha causato notevoli ritardi e disagi per le decine di turisti che si stavano recando in vacanza a Cipro. Dopo l’atterraggio forzato, i passeggeri sono stati condotti in un’area di transito dell’aeroporto tedesco in attesa di un aereo sostitutivo. Il velivolo originario, infatti, ha subito un guasto tecnico e non è più potuto ripartire. Solo in tarda serata i viaggiatori hanno potuto riprendere il volo verso la destinazione prevista.

La polizia tedesca, in un comunicato, ha ricordato i pericoli del consumo eccessivo di alcol durante i viaggi aerei: “Anche piccole quantità possono avere un effetto amplificato in quota, a causa della pressione più bassa e della diversa concentrazione di ossigeno. Un comportamento aggressivo non solo mette in pericolo gli altri passeggeri, ma può compromettere la sicurezza stessa del volo”.

L’episodio si aggiunge a un recente caso avvenuto a Londra, dove un’assistente di volo della Virgin Atlantic è stata sorpresa con un tasso alcolemico superiore al limite legale mentre si preparava a imbarcarsi su un volo da Heathrow. Due episodi che riportano d’attualità il tema della sicurezza in volo e i rischi connessi all’abuso di alcol a bordo.