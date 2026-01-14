La neve trasforma Amsterdam in un’enorme pista di ghiaccio: ciclisti e pedoni cadono tra i canali

Non solo disagi al traffico aereo, il maltempo nel Nord Europa ha trasformato in poche ore Amsterdam in una vera pista di ghiacci pericolosa per ciclisti, auto e pedoni. Le immagini esilaranti.

Le strade di Amsterdam sono diventate improvvisamente meno sicure, non a causa della microcriminalità ma dell'ondata di maltempo che ha investito buona parte dell'Europa settentrionale, dai Paesi Bassi fino alla Lapponia. Le immagine pubblicate sui social da diversi account locali mostrano le strade acciottolate coperte di ghiaccio e nevischio e i ciclisti che immancabilmente scivolano e cadono tra i canali.

Neanche i più esperti si salvano: tutti indistintamente finiscono per cadere, e in qualche caso trascinano giù anche l'amico o il passante intervenuto per dare una mano. Sono i risultati più grotteschi – e divertenti – dell'emergenza freddo che dall'Epifania ha investito l'Europa.

L'enorme quantità di neve e ghiaccio che sta avvolgendo le principali capitali europee ha portato alla cancellazione di migliaia di voli, con numerosi disagi per i passeggeri che in molti casi sono rimasti bloccati negli aeroporti. Se la Tempesta Goretti aveva lasciato al buio buona parte di Francia e Gran Bretagna e bloccato il traffico aereo, questa nuova ondata sta causando problemi alla viabilità e persino alle persone a piedi.

I video mostrano auto che sbandano, che non riescono a parcheggiare, e lentamente si allontanano a rischio di cadere in acqua lungo le strette strade che costeggiano i famosi canali idi Amsterdam. Neanche chi è a piedi può salvarsi. Non resta che aspettare che il maltempo passi e liberi turisti e cittadini dalla trappola del ghiaccio per le strade.