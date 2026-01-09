Tempesta Goretti, caos in tutto il Regno Unito e 64 mila case senza elettricità: previsti 30 cm di neve

La tempesta Goretti sta portando nel Regno Unito la peggiore nevicata in 10 anni. Aeroporti e treni bloccati, scuole chiuse e 64mila case senza elettricità.

La neve portata dalla tempesta Goretti a neve notturna ricopre il canale di Gas Street

Nel Regno Unito è in corso la tempesta Goretti, la peggiore nevicata degli ultimi dieci anni. Aeroporti chiusi, treni fermi e migliaia di case senza elettricità: sono i principali disagi che sta affrontando il paese con l'arrivo ieri, 8 gennaio, della prima tempesta del 2026.

Il Met Office, il servizio meteorologico inglese, sono previsti venti fino a 160 km/h e neve fino a 30 centimetri. Le aree maggiormente interessate comprendono Scozia, Galles e gran parte dell'Inghilterra. Allerta rossa in particolare in Cornovaglia e nelle isole Scilly, dove gli effetti della tempesta si stanno facendo sentire maggiormente. Caos trasporti in tutto il paese: dagli aerei ai treni.

Disagi ai trasporti per le forti nevicate, aeroporti chiusi

Le autorità della contea di West Midlands hanno definito la tempesta Goretti come "la peggiore nevicata degli ultimi dieci anni". Dall'Epifania la neve sta paralizzando tutta Europa, ma nelle ultime ore i disagi maggiori si segnalano per i trasporti del Regno Unito.

Sia l'aeroporto di East Midlands che quello di Birmingham sono stati costretti a sospendere le operazioni dopo che le nevicate hanno reso inutilizzabili le piste. In queste ore la pista è stata aperta e chiusa più volte a causa della presenza di neve, e le compagnie stanno invitando i passeggeri a verificare lo stato del loro volo nel corso della giornata.

Anche nell'arcipelago delle Isole del Canale gli aeroporti di Jersey e Guernsey segnalano disagi significativi. La Loganair, la più grande compagnia aerea che opera nella regione ha fermato i voli per Orkney, Shetland e Lewis, in Scozia.

Ai passeggeri che in queste ore devono prendere il treno si consiglia di non viaggiare verso Birmingham e nelle zone limitrofe almeno fino a mezzogiorno di oggi, con alcune linee nella regione che potrebbero rimanere chiuse fino a sabato.

All'aeroporto londinese di Heathrow in queste ore sono stati cancellati circa 25 partenze e 27 arrivi previsti.

Scuole chiuse e case senza elettricità

Quasi 100 scuole hanno chiuso nella sola Cornovaglia presto ieri, in vista dell'arrivo della tempesta. Dalla mattina di oggi intere cittadine sono rimaste al buio: 64 mila case sono senza elettricità. E il bilancio continua a crescere, come segnala il sito del National Grid, la multinazionale inglese per la fornitura di luce e gas.

La tempesta Goretti però non si ferma al Regno Unito. Problemi dovuti alla perturbazione sono stati segnalati anche in Francia, dove quasi 380 mila famiglie sono rimaste senza corrente nel Nord-Ovest del Paese, lo segnala la compagnia Enedis.