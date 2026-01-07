La neve paralizza l’Europa: centinaia di voli cancellati in Francia, Olanda e Belgio, a Parigi fermi anche i treni

Neve e ghiaccio hanno reso difficile la situazione dei trasporti oggi mercoledì 7 gennaio tra Francia, Olanda e Belgio dove si registrano blocco di voli, treni e anche autostrade. Le autorità locali sconsigliano di mettersi in viaggio se non necessario.

Europa del nord sotto la neve e situazione dei trasporti difficilissima oggi mercoledì 7 gennaio tra Francia, Olanda e Belgio dove si registrano centinaia di voli cancellati nei principali aeroporti come quello di Parigi Charles-de-Gaulle ma problemi anche alla circolazione di treni e lungo le autostrade. Le autorità locali sconsigliano di mettersi in viaggio se non necessario a anche perché la situazione meteo è destinata a perdurare anche nelle prossime ore.

A Parigi fermi anche tram e treni per neve

A Parigi la neve intensa e il maltempo hanno portato alla cancellazione di circa cento voli all'aeroporto Charles de Gaulle e circa 40 voli all'aeroporto Orly. Come ha annunciato il Ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, si tratta di cancellazioni che erano state già previste ieri in vista dell’ondata di maltempo sul Paese. Le cancellazioni, rese necessarie dalle operazioni di sgombero della neve dalle piste e di sbrinamento degli aerei, interessano circa il 40% dei voli programmati tra le 9:00 e le 14:00 a Parigi-Charles-de-Gaulle, il primo aeroporto francese, e il 25% dei voli tra le 6:00 e le 13:00 a Orly.

In Francia situazione difficile in tutto il Paese. Il Ministro ha anche fatto appello ad essere vigili in "tutto il Paese", "in particolare per quanto riguarda la pioggia gelata, che non è sempre stata prevista e può arrivare in qualsiasi momento". I treni sono stati interrotti in diversi tratti per neve così come sono interrotte alcune autostrade. Le nevicate stanno rendendo difficile spostarsi in Normandia e nel resto del nord e persino in centro città a Parigi i tram sono stati bloccati questa mattina per neve.

In Belgio e Paesi Bassi interrotti collegamenti internazionali dei treni: cumuli di neve e ghiaccio

Situazione analoga anche in Belgio dove l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem segnala ritardi e la cancellazione di circa quaranta voli e le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti. Su tutto il Paese è allerta arancione per l'intera giornata per cumuli di neve e formazione di ghiaccio. Anche qui soppressioni di linee per bus e tram e problemi anche sulle reti ferroviarie, neve soprattutto nelle province dell'Hainaut e di Liegi.

Situazione ancora più grave nei Paesi Bassi dove è in vigore una allerta meteo arancione e dove sono stati cancellati circa 800 voli e oltre mille viaggiatori bloccati hanno trascorso la notte all'aeroporto di Schiphol a causa di neve e forti venti. Come comunicato dall'aeroporto, atri voli potrebbero essere cancellati nelle prossime ore in quanto le previsioni meteo non accennano a migliorare. Anche negli aeroporti regionali la situazione è pesante con voli cancellati anche all'aeroporto di Rotterdam-L'Aia, Gravi disagi anche sulla rete ferroviaria a causa di avarie per freddo e neve. In alcune tratte non circolano treni, mentre in altre il servizio è fortemente limitato. Attorno a Rotterdam Centrale e Breda il traffico ferroviario è completamente fermo, e anche la linea ad alta velocità verso il Belgio è fuori servizio.