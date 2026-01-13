Esteri
Emergenza neve, le piste degli aeroporti ghiacciate per il freddo: disagi in mezza Europa

Il freddo e la neve hanno paralizzato i trasporti di buona parte dell’Europa, con aeroporti che sono stati costretti a cancellare volli e a ridurre le loro attività a causa del ghiaccio. A Vienna piste gelate così come a Praga.
A cura di Gabriella Mazzeo
Diversi aeroporti in Europa sono stati costretti a chiudere e i voli sono stati interrotti a causa del gelo. Gli aeroporti di Budapest, Bratislava e Vienna sono gli ultimi colpiti dal gelo e dal maltempo e hanno dovuto chiudere temporaneamente a causa delle condizioni meteo. Sono tantissimi i turisti rimasti bloccati lontano da casa: a Vienna le piste di atterraggio e decollo sono state ricoperte da uno strato di ghiaccio nonostante gli sforzi fatti delle autorità e dallo staff per rimuoverlo e permettere le partenze.

L'aeroporto avrebbe dovuto riaprire questa mattina, così come a Bratislava. Nulla da fare però, perché il freddo sembra essere troppo forte. A Praga la pioggia gelata ha costretto l'aeroporto a ridurre sensibilmente la propria attività. Nella giornata di oggi sono previsti ritardi diffusi e gli arrivi sono stati limitati. Il personale dell'aeroporto è al lavoro senza sosta per liberare dal ghiaccio la pista principale.

Il gelo paralizza l'Europa da circa una settimana, causando problemi in Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Bosnia Erzegovina. Nel sud-ovest della Francia erano stati segnalati tre morti in incidenti stradali dovuti al ghiaccio sulle strade, mentre i turisti in partenza e in arrivo in aereo hanno assistito inermi alla chiusura di ben sei aeroporti nel nord e nell'ovest del Paese.

La neve ha causato la cancellazione di 400 voli all'aeroporto di Schiphol, con ulteriori nevicate previste per la settimana. Per i residenti è un'impresa anche solo raggiungere l'aeroporto fuori da Amsterdam, con binari ghiacciati e la paralisi dovuta a un guasto dei software della rete ferroviaria nei Paesi Bassi. L'ondata di freddo ha fatto scendere la temperatura nelle zone settentrionali del Regno Unito fino a -12,5°C, interrompendo il traffico ferroviario, stradale e aereo. In Scozia la situazione è stata definita critica dal deputato Andrew Bowie, che ha richiesto anche l'intervento dell'esercito per rimuovere la neve e assistere i cittadini.

