Impossibile partire per il freddo, turisti bloccati in Lapponia: temperature a -37°C, voli cancellati

Migliaia di turisti sono bloccati nella Lapponia finlandese a causa delle temperature che hanno raggiunto i -37°C, rendendo impossibile la partenza dei voli dall’aeroporto di Kittila.

Migliaia di turisti sono rimasti bloccati nella Lapponia finlandese a causa del maltempo e delle temperature rigide che hanno bloccato i voli in partenza dall'aeroporto di Kittila. I turisti bloccati avrebbero dovuto rientrare a Londra, Bristol, Manchester, Parigi e Amsterdam, ma i voli sono stati cancellati nella giornata di domenica 11 gennaio perché le temperature restano sui -37°C.

I turisti saranno impossibilitati a partire ancora per qualche giorno: la temperatura prevista per oggi si attesta intorno alle stesse cifre. Il freddo estremo rende difficile la partenza, con il congelamento delle attrezzature utili al decollo e alla manutenzione.

Solitamente la Lapponia finlandese ha temperature medie invernali di -14°C, con occasionali cali fino ai -30°C. I picchi toccati in questi giorni rappresentano un record per la zona, meta amatissima dai turisti amanti del freddo e della neve. Le temperature "insolitamente" basse sono dovute al passaggio di una tempesta sull'Europa settentrionale che ha portato anche disagi ai trasporti del Regno Unito, Francia e Germania.

I turisti bloccati nella Lapponia finlandese potrebbero tornare nelle loro città nel pomeriggio di oggi, quando le temperature potrebbero alzarsi fino a -28°C. La ripartenza non è però garantita: il freddo potrebbe comunque costringere l'aeroporto a cancellare dal tabellone alcuni voli, costringendo le persone rimaste bloccate a rimandare ancora di qualche ora il rientro.

In seguito alla medesima tempesta, in Germania nella giornata di domenica i passeggeri a bordo dei treni hanno fatto i conti con lunghi ritardi e cancellazioni dovuti alle forte nevicate che hanno costretto Deutsche Bahn a interrompere tutti i servizi nel Nord del Paese.