La famiglia segreta di Putin: chi sono e cosa pensano di lui Putin ha sempre tenuto nascosta la sua vita privata così dalle sue due figlie ufficiali ai tanti amori e figli avuti dopo la fine del matrimonio si sa poco.

A cura di Antonio Palma

Putine l’unica moglie ufficiale Lyudmila

Nonostante ami mostrarsi in pubblico a torso nudo e in attività sportive e rilasciare lunghissime interviste, c’è una cosa su cui il presidente russo Vladimir Putin non transige e cioè la sua vita privata che ha sempre cercato di mantenere il più possibile riservata. Così dalle sue due figlie ufficiali ai tanti amori e figli successivi alla fine del matrimonio si sa poco o nulla. Di conseguenza anche le uscite pubbliche della sua famiglia sono rarissime e molto ben controllate e sapere cosa pensano di lui e della guerra scatenata in Ucraina è impossibile. “Ho una vita privata in cui non permetto ingerenze. Deve essere rispettata. Ho sempre reagito negativamente a coloro che mettono il naso nella vita degli altri" ha avvertito più volte Putin e i pochi giornali russi che ci hanno provato sono stati banditi.

Svetlana Krivonogikh

L’unico dato ufficiale della famiglia di Putin che arriva dal Cremlino è il matrimonio con Lyudmila Putin da cui il presidente russo ha avuto due figlie ormai adulte, la 36enne Maria e la 35enne Katerina. Maria è diventata un'endocrinologa pediatrica, è sposata con un uomo d'affari olandese Jorrit Faassen, con il quale condivide un figlio, che rendono Putin un nonno. “Ci gioco molto di rado con lui” ha ammesso Putin in una intervista. L’altra figlia, in gioventù ballerina di rock ‘n roll acrobatico, è diventata membro del Consiglio russo per lo sviluppo della cultura fisica e dello sport. È stata sposata con Kirill Shamalov, figlio del comproprietario di una delle più grandi banche russe ma non avrebbe figli. Moglie e figlie ufficiali che spesso hanno vissuto nel lusso all’estero non hanno mai osato criticare Putin e anzi mai si sono soffermate sul suo operato come politico. A loro sono attribuite diverse ville nel mondo tra cui alcune in Francia occupate nei giorni scorsi da attivisti contro la guerra.

Alina Kabaeva

Ancora meno si sono espresse le altre donne ritenute vicine al Presidente russo e sule quali il mistero è ancora più fitto soprattutto per quanto riguarda altri figli. A Putin viene attribuito un lungo legame con Svetlana Krivonogikh, 45enne ex donna delle pulizie che ora è co-proprietaria di un'importante banca russa e una delle donne più ricche del paese. Da lei avrebbe avuto una figlia ora 18enne ma mai stata formalmente riconosciuta dal presidente russo. Nel 2008, il quotidiano russo Moskovsky Korrespondent ha pubblicato una storia in cui si diceva che Putin si era innamorato della ginnasta olimpica russa Alina Kabaeva, 39 anni. Storia che sarebbe andata avanti fino in tempi recenti quando la donna ha messo al mondo due gemelline che oggi hanno 7 anni e si ritiene siano figlie di Putin. Secondo notizie mai confermate i due avrebbero avuto anche altri due figli coni quali Kabaeva si sarebbe rintanata in uno chalet in Svizzera dopo l’invasione dell’Ucraina tanto da aver scatenato una petizione per chiedere l’espulsione.