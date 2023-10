La doccia una volta a settimana e i vestiti lavati a malapena: così Nikola ha risparmiato migliaia di euro “Sapone e shampoo mi durano tre mesi e ho la stessa scatola di detersivo dal 2021”. Uno stile di vita sicuramente povero quello di questa 52enne britannica che però le ha permesso di risparmiare un bel po’ di soldi.

A cura di Biagio Chiariello

Nikola Howard si fa la doccia solo una volta alla settimana. La 52enne di Bexleyheath, nel Regno Unito, indossa i suoi vestiti quattro o cinque volte prima di lavarli e ha anche una scatola di detersivo per il bucato del 2021. Uno stile di vita discutibile che ha però permesso alla donna inglese di ridurre la sua bolletta dell'acqua a 45 sterline ogni sei mesi, e cioè circa 50 euro per metà anno, nonostante una perdita d'acqua, pari a 7,50 sterline al mese e cioè 8 euro.

Nikola ne ha parlato al Daily Mail. "Ho iniziato a farmi meno la doccia a causa della mia dermatite. La mia pelle è così sensibile che è diventata estremamente squamosa, ho problemi di forfora su tutto il corpo. Ma ho iniziato a notare anche i vantaggi finanziari". La 52enne ha affermato che le bottiglie di shampoo, balsamo e sapone le durano fino a tre mesi e che queste abitudini probabilmente le hanno dato la possibilità di risparmiare un bel po' di denaro.

"Vivo da sola quindi non uso molta acqua. Ho una lavatrice formato famiglia che uso due volte al mese", ha detto. In cucina però ammette di usare la lavastoviglie, ma ogni due giorni, perché "non sopporto" lavare i piatti a mano.

Oltre a queste abitudini domestiche ‘povere', Nikola risparmia anche denaro acquistando nuovi vestiti ogni 18 mesi. "Non compro vestiti che durino. Possiedo ancora abiti che ho comprato anche nove anni fa" ha detto. "Compro ciò di cui ho bisogno e non sono il tipo che spende soldi qua e là in vestiti" ammette.

La donna è un'esperta di calorie e carboidrati e aiuta migliaia di donne tra nutrizione e dieta. Acquista all'ingrosso gli ingredienti per preparare i suoi pasti e si assicura che il frigorifero sia sempre rifornito di cibo sano. Inutile dire che evita il cibo-spazzatura, ma anche la pasta e il riso.