La cintura di sicurezza non è allacciata: bimba di 6 anni cade dalla giostra e muore Il rapporto sulla tragedia avvenuta lo scorso 5 settembre presso il parco a tema, Glenwood Caverns Adventure Park, in Colorado, ha stabilito che le cinture di sicurezza dell’attrazione sulla quale era salita la piccola Wongel Estifanos non erano allacciate correttamente. La piccola è caduta dalla giostra ed è morta.

A cura di Biagio Chiariello

C'è un importante aggiornamento sulla tragedia avvenuta all'inizio del mese presso il Glenwood Caverns Adventure Park, in Colorado, USA, dove una bimba di 6 anni ha perso la vita dopo essere caduta dalle giostre. Il rapporto redatto dalle autorità sul tragico incidente ha rivelato che la cintura di protezione dell'attrazione non era stata "adeguatamente allacciata". The Colorado Division of Oil and Public Safety ha pubblicato una relazione che descrive nel dettaglio i fatti avvenuti il 5 settembre, giorno del Labor Day negli USA.

Com'è avvenuto il tragico incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 7:15 di quella sera presso la giostra denominata ‘Haunted Mine Drop': l'attrazione trasporta sei passeggeri alla volta e scende in un pozzo di oltre metri nel terreno. La giovanissima vittima è stata identificata come Wongel Estifanos. La vittima non era dunque opportunamente assicurata al seggiolino. Apparentemente gli operatori della giostra non si sono accorti che era seduta sopra le cinture di sicurezza invece di essere "adeguatamente allacciata" ad esse. Quando il sistema ha avvisato gli operatori del problema ci sarebbero stati "diversi passaggi errati". I funzionari statali hanno ispezionato l'attrazione diversi giorni dopo l'incidente e hanno stabilito che la stessa funzionava correttamente.

Di chi è la colpa

Nelle conclusione del rapporto si legge che gli operatori non hanno preparato adeguatamente la corsa prima di consentire ai passeggeri di salire a bordo. Apparentemente le cinture di sicurezza erano state allacciate durante il giro precedente quando il sedile era vuoto e non sono state slacciate dopo che la corsa è tornata al punto base. Avrebbero inoltre violato il regolamento sulle giostre e sui dispositivi non seguendo le corrette procedure operative. Il rapporto afferma inoltre gli addetti alla giostra non sarebbero stati istruiti correttamente su come affrontare gli errori.