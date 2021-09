USA, bimba di 6 anni muore precipitando dalle giostre in un parco divertimenti Tragedia al Glenwood Caverns Adventure Park a Glenwood Springs, in Colorado, dove una bambina di appena sei anni è morta a causa di un incidente avvenuto all’Haunted Mine Drop, una delle tante attrazioni del parco divertimenti. Si tratta di una corsa in apparente caduta libera per andare sottoterra.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia al Glenwood Caverns Adventure Park a Glenwood Springs, in Colorado, dove una bambina di appena sei anni è morta a causa di un incidente avvenuto all'Haunted Mine Drop, una delle tante attrazioni del parco divertimenti: secondo quanto emergo, e in attesa che vengano eseguiti tutti i rilievi del caso, la piccola sarebbe rimasta gravemente ferita durante la corsa nella "miniera", perdendo la vita poco dopo. Il personale del parco ha fin da subito tentato di prestare i primi soccorsi alla bimba fino all'arrivo dei paramedici, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La bambina – di cui non è stata resa nota l'identità – era in vacanza a Glenwood Springs insieme alla sua famiglia. L'Haunted Mine Drop è una delle attrazioni più antiche del parco divertimenti e si trova nelle vicinanze del suo ingresso. Il sito web del Glenwood Caverns Adventure Park descrive l'attrazione come la "prima corsa in caduta libera al mondo per andare sottoterra, immergendo i partecipanti per 110 piedi nelle oscure profondità di Iron Mountain in quella che sembra una caduta libera". Sebbene l'International Association of Amusement Rides and Attractions riporti che in media nei parchi divertimenti vengano segnalati circa 1.200 infortuni ogni anno, quello di Glenwood Springs è considerato relativamente sicuro con solo circa un infortunio ogni 15,5 milioni di corse effettuate su giochi come le montagne russe. Il parco, dopo il gravissimo incidente avvenuto oggi, è stato temporaneamente chiuso per consentire alle autorità di eseguire tutti gli accertamenti del caso. Non è al momento noto, infatti, contro cosa abbia urtato la bambina.