Dieci mesi dalla scomparsa della piccola Kata: oggi la bimba avrebbe compiuto 6 anni Sono trascorsi 10 mesi dalla scomparsa della piccola Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor di Firenze. Oggi la minore avrebbe compiuto 6 anni. La mamma: “Venite a ricordarla con un video, lo vedrà quando tornerà a casa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Avrebbe compiuto 6 anni proprio oggi la piccola Kata, la bimba scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor a Firenze. Da allora della bambina non si hanno più notizie: le indagini, per il momento, si sono rivelate un buco nell'acqua e tutte le nuove piste sono state smentite poco dopo l'inizio degli accertamenti. La mamma della bambina, che non risulta indagata per la scomparsa, ha invitato i cittadini in piazza Puccini in occasione del compleanno del suo compleanno. L'appuntamento è per le 18 e l'incontro servirà a "girare un video ricordo" che "la piccola potrà vedere il giorno in cui tornerà a casa".

A oltre dieci mesi dalla scomparsa della minore, la mamma non ha perso le speranze, convinta che la bambina sia stata rapita con lo scopo di estorsione. Per il momento però nessuna richiesta di riscatto avrebbe raggiunto la donna e i suoi familiari. Gli investigatori hanno setacciato diverse piste cercandola perfino in Perù tramite interrogatori in videoconferenza con 14 persone. Amici di famiglia e parenti della bambina non sarebbero però riusciti a fornire alcuna informazione utile alle indagini.

Sono tantissime le piste che in quasi un anno di indagini sono state percorse e poi depennate dall'agenda degli inquirenti. Le forze dell'ordine hanno indagato su ipotesi quali un rapimento per una vendetta legata a una questione di droga, lo scambio di persona e perfino per il ’racket’ delle camere nell'ex albergo occupato.

Proprio per la guerra per le camere dell’hotel di via Maragliano, dove molti occupanti erano costretti a pagare l'affitto, qualche settimana fa la procura di Firenze ha chiesto il processo per quattro persone. Tra questi c’è anche Abel Argenis Alvarez Vasquez, zio della bimba. Con lui andranno a processo anche Carlos Palomino De La Colina e altri due connazionali, Nicolas Eduardo Lenes Aucacusi e Carlos Manuel Salinas Mena.

Secondo l'accusa, i 4 imputati si sarebbero macchiati di una serie di estorsioni ai danni degli altri occupanti. Alcune sarebbero rimaste solo tentate, altre invece sarebbero state portate a compimento fino al tentato omicidio di un giovane ecuadoregno che una notte di fine maggio si gettò dalla finestra della sua stanza, all’ultimo piano dell’immobile.