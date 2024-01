Scomparsa Kata, dalla Spagna foto di una bimba che le somiglia. La mamma: “Potrebbe essere lei” Inviata ai carabinieri la foto di una bimba che potrebbe essere la piccola Kataleya, scomparsa a Firenze lo scorso giugno. La madre della bambina è stata sentita in caserma: “Gli occhi e il naso sembrano i suoi”. Non si sa nulla sulla fonte e sulla località in cui è stata scattata la foto, da alcuni elementi potrebbe trattarsi di una località spagnola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Una foto inviata ai Carabinieri riaccende le speranze di trovare Kataleya, la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex Hotel Astor a Firenze.

L'immagine, forse scattata in Spagna o comunque proveniente da quel Paese, mostra una bambina con le codine seduta su un autobus che guarda fuori dal finestrino. Chi ha scattato e inviato la foto agli uomini dell'Arma pensa possa essere proprio la piccola Mia Kataleya Chicclo Alvarez.

"Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei", ha detto Katherine Alvarez Vasquez, la mamma della piccola Kata al quotidiano La Nazione che ha riportato la notizia della segnalazione.

Nei giorni scorsi la donna è stata chiamata nella caserma di Borgo Ognissanti per vedere l'immagine, su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti. Alla donna è stato mostrato lo scatto e un ingrandimento del volto della bimba ritratta. La qualità non è eccellente: la piccola inquadrata ha i capelli raccolti in due codine laterali, indossa un giubbotto rosso e sembra aver con sè uno zainetto.

Una foto di Kataleya

Non si sa nulla sulla fonte e sulla località in cui è stata scattata la foto, per non pregiudicare gli accertamenti in corso. Tuttavia, da alcuni particolari colti dalla madre, potrebbe trattarsi di un'immagine proveniente da una città spagnola. La mamma non sarebbe stata in grado di capire se la piccola, che sembra molto sua figlia, fosse da sola o in compagnia di adulti. Di foto ne sono arrivate a decine agli investigatori. Poche, però, sono state giudicate interessanti.

Il procuratore capo Filippo Spiezia ha confermato che sono in corso attività in connessione con l'estero e si indaga ancora su come la bambina sia stata portata fuori dall'edificio occupato, dove clan peruviani si scontravano per il controllo delle stanze. Si tratterebbe di indagini finalizzate "ad acquisire elementi probanti sui presunti autori del reato e a ricostruire il contesto nel quale è maturato il sequestro di Mia Kataleya, incluse le dinamiche criminali eventualmente sottese", ha dichiarato Spiezia.