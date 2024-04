video suggerito

A 6 anni sveglia la mamma e i fratellini e li salva da un incendio: la storia di Olivia Olivia, 6 anni, stava giocando nel giardino con un amichetto quando si è accorta che la sua casa a Riccall, nel North Yorkshire, stava andando a fuoco. La piccola non ha perso un attimo ed è corsa all’interno, dove ha trovato la mamma Laura, 29 anni, addormentata sul divano insieme ai suoi fratelli di 1 e 2 anni. La bimba è riuscita a svegliarla e ha portare tutti in salvo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

474 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, Olivia insieme alla nonna Sadie e una dei due fratellini – Foto Facebook

Olivia, 6 anni, stava giocando nel giardino con un amichetto quando si è accorta che la sua casa a Riccall, nel North Yorkshire, stava andando a fuoco. La piccola non ha perso un attimo ed è corsa all'interno dell'abitazione, dove ha trovato la mamma, Laura, 29 anni, addormentata sul divano insieme ai suoi fratelli di 1 e 2 anni.

L'intervento della bambina, che ha svegliato la donna, ha permesso di salvare dalle fiamme tutta la famiglia. La nonna di Olivia, Sadie, 54 anni, ha detto di essere estremamente orgogliosa della sua fantastica nipote. "È incredibile come sia riuscita a salvare Laura, a soli 6 anni è corsa all'interno di un edificio in fiamme", è il commento della donna.

Olivia, la nonna Sadie e una dei suoi due fratellini – Foto Facebook

Come riporta il quotidiano britannico Mirror, le fiamme sono partite dalla casa del vicino e si sono rapidamente propagate anche nella sua abitazione. I fatti risalgono a giovedì 4 aprile, ma la notizia è stata diffusa solo ieri, domenica 14.

Leggi anche Difende la mamma incinta dall'ex, 11enne muore accoltellato ma salva madre e fratellino non ancora nato

Sull'incendio è stata aperta un'indagine, ma il sospetto è che sia stato causato dal malfunzionamento di un caricatore del telefono. La nonna della bambina, proseguendo nel suo racconto, ha voluto precisare che nessuno, oltre alla piccola, è intervenuto per tentare di mettere in salvo la sua famiglia.

"Olivia ha visto persone in strada, ma solo lei è corsa dentro per salvare Laura. Urlava: ‘Svegliati, mamma, la casa va a fuoco! Sveglia i bambini!'. Le persone hanno riferito che non pensavano ci fosse qualcuno all'interno".

Al momento la bambina, la mamma e i fratellini alloggiano in un b&b perché hanno perso ogni cosa nell'incendio. "Sono riusciti a prendere giusto alcuni vestiti per i bambini, tutto il resto è andato distrutto, anche i loro regali di compleanno. Dopo aver appreso la notizia, le persone hanno donato letti, biancheria, e cose simili. – ha spiegato ancora Sadie – Mia figlia ora è in attesa di una casa popolare ma anche le piccole cose possono aiutare a ricostruire la loro vita".