La canzone si interrompe bruscamente durante la diretta in radio, conduttore morto improvvisamente Tim Gough, DJ radiofonico del Suffolk è morto improvvisamente all’età di 55 anni per un infarto mentre presentava il suo popolare programma mattutino.

A cura di Antonio Palma

Il conduttore stava presentando il programma radiofonico del mattino, come faceva sempre, ed era già trascorsa circa un'ora dall'inizio della puntata quando improvvisamente l'ultima canzone mandata in onda si è interrotta bruscamente seguita da un silenzio. Così il pubblico di una radio inglese ha scoperto che il conduttore del programma era appena morto dopo essersi accasciato all'improvviso a causa di un malore che gli è stato fatale.

Tim Gough, DJ radiofonico del Suffolk è morto improvvisamente per un sospetto infarto mentre presentava il suo popolare programma mattutino lunedì mattina. L'uomo, con decenni di carriera alle spalle, è morto all'età di 55 anni per un infarto che lo ha colpito di sorpresa mentre stava facendo il lavoro che tanto amava, lasciando sotto shock i colleghi .

Secondo quanto ha comunicato la stazione radiofonica, Tim Gough stava trasmettendo da casa sua lunedì mattina quando alle 7:50 si è accasciato senza più riprendersi. "È con il cuore afflitto che dobbiamo informarvi che il nostro caro amico e conduttore del mattino Tim Gough è morto questa mattina mentre presentava il suo programma. Il nostro amore va alla sua famiglia, al figlio, alla sorella, al fratello e alla mamma. Tim stava facendo ciò che amava" si legge in una dichiarazione della Radio la GenX Radio Suffolk.

"Siamo rimasti scioccati e devastati oltre ogni parola" hanno aggiunto colleghi dell'uomo che aveva iniziato a Radio Orwell nel 1986, prima di presentare il programma della colazione su Saxon Radio e SGR-FM, oltre a lavorare sulla stazione nazionale Smooth Radio e su varie stazioni delle Midlands orientali,

"Tim è stato in radio dagli anni '80 ma si aveva deciso di coinvolgersi completamente nel nostro progetto fin dall'inizio, per riportare la radio commerciale locale nella sua amata Suffolk ed era estremamente entusiasta del nostro lancio DAB alla fine del mese" ha spiegato James Hazell, amministratore delegato di GenX Radio Suffolk, aggiungendo: "Conoscere Tim personalmente, come ho fatto da vicino per oltre 30 anni, è stato conoscere un ragazzo affettuoso, premuroso e divertente che io e la mia famiglia amavamo teneramente. Abbiamo il cuore spezzato dalla notizia"