La Bibbia ebraica più antica del mondo venduta all’asta per 38milioni di dollari

A cura di Davide Falcioni

Il Codex Sassoon, la più antica Bibbia ebraica quasi completa datata X secolo, è stata battuta all’asta da Sotheby’s, a New York per 38.126.000 dollari (35.170.000 euro).

L'inestimabile testo è stato messo in vendita dal finanziere e collezionista Jacob (Jacqui) Safra, erede di una fortuna bancaria siriano-libanese-svizzera, di cui era proprietario dal 1989. Si tratta della cifra più alta mai sborsata per un manoscritto e supera i 30,8 milioni di dollari che Bill Gates pagò nel 1994 il Codex Leicester di Leonardo da Vinci. L'importo raggiunto è tuttavia inferiore al record per un documento storico di ogni tempo stabilito dal collezionista Ken Griffin nel 2021, quando sborsò 43 milioni di dollari per una copia originale stampata della Costituzione degli Stati Uniti.

Il Codex Sassoon è stato acquistato all'asta, dopo una gara di offerte al rialzo durata una decina di minuti, da Alfred Moses, un avvocato che lavora presso lo studio Covington & Burling e che in passato è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Romania durante l'amministrazione del presidente Bill Clinton. Moses donerà il volume all'Anu Museum – Museum of the Jewish People di Tel Aviv. "Era mia missione rendendomi conto dell'importanza storica del Codex Sassoon e fare in modo che fosse custodito in un luogo accessibile a tutti", ha dichiarato Moses in un comunicato. "La Bibbia ebraica è il libro più influente della storia e costituisce il fondamento della civiltà occidentale. Mi rallegro nel sapere che appartiene al popolo ebraico", ha detto ancora l’uomo.

Stando quanto spiegato da Sotheby's in una scheda storico-filologica, il Codex Sasson sarebbe stato redatto da uno scriba senza nome in Siria o nell'attuale Israele intorno al 900 d.C. e prende il nome dall'uomo d'affari, filantropo e collezionista di manoscritti ebraici David Solomon Sassoon, suo ex proprietario. La Bibbia venduta al prezzo record include tutti i 24 libri delle Sacre scritture ebraiche. Dalle 792 pagine di pergamena mancano solo una quindicina di capitoli.