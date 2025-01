video suggerito

Kate Middleton al Royal Marsden Hospital: “Tornare a una vita normale dopo il cancro è difficile” La principessa del Galles Kate Middleton ha incontrato medici e pazienti del The Royal Marsden Hospital di Londra, l’ospedale dove è stata curata lo scorso anno, dopo l’annuncio della remissione dal cancro. Con le persone in cura ha scherzato sulle sfide quotidiane imposte dal ritorno alla normalità dopo la malattia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton ha annunciato di essere in remissione dal cancro nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio. La notizia è arrivata dopo una visita presso l'ospedale The Royal Marsden di Londra, dove è stata in cura per tutto lo scorso anno. Qui ha incontrato medici e pazienti e con loro si è confrontata sulle sfide della malattia e su quelle imposte da un ritorno alla vita normale dopo le cure in ospedale.

Sui social, la principessa del Galles ha parlato del sollievo provato per la remissione del tumore e di essere concentrata sulla guarigione. "Ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità, come saprà chiunque abbia ricevuto una diagnosi come la mia" ha sottolineato su X. "Non vedo l'ora di concentrarmi su questo nel corso dell'anno. Ringrazio tutti per il continuo supporto".

Nella giornata di martedì, la principessa ha voluto raccontare la sua esperienza con la diagnosi di cancro durante una visita ai pazienti del Royal Marsden NHS Foundation Trust a Chelsea, nella zona ovest di Londra. Kate ha incontrato anche il personale medico per ringraziarlo del lavoro svolto ogni giorno.

La visita in ospedale fa parte del ritorno agli impegni pubblici della principessa, interrotti l'anno scorso per sottoporsi al trattamento. "L'assistenza e l'aiuto ricevuto durante il mio periodo da paziente sono stati eccezionali – ha asserito -. Voglio ringraziare tutte le persone che ogni giorno si occupano di chi ha bisogno di cure". Middleton ha anche chiacchierato con le persone ricoverate, scherzando con loro su alcuni dettagli delle cure contro il cancro.

Ai pazienti ha riferito che durante il percorso di chemioterapia, si era "affezionata" al port sottopelle per la somministrazione dei farmaci. "Quando i medici mi hanno detto che potevamo dismetterlo, per me è stato dura accettarlo. All'inizio non volevo lasciarlo andare" ha affermato, spiegando che la chemioterapia, così come il ritorno a una vita normale dopo le cure, è "uno shock".

La principessa è anche entrata nel team di gestione del centro specialistico oncologico insieme al marito, il principe William, che dal 2007 si occupa in un ruolo onorario dell'ospedale. Prima di lui, lo stesso ruolo era stato ricoperto dalla principessa Diana.

Kensington Palace ha spiegato che Middleton ha voluto tornare in ospedale perché "legata a quel posto" e per mostrare gratitudine al team di medici.