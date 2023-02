Israele, donna si spoglia al Muro del Pianto per protesta contro il governo di estrema destra La 35enne è entrata nella zona sacra del Muro Occidentale di Gerusalemme indossando solo biancheria intima come protesta per le misure del governo di estrema destra di Benjamin Netanyahu.

Una donna israeliana questa mattina è entrata nella zona sacra del Muro Occidentale di Gerusalemme indossando solo biancheria intima in quello che è stato descritto come un eclatante gesto di protesta contro le politiche del governo di estrema destra di Tel Aviv.

Il rabbino capo ha espresso "profondo shock e dolore" per la "spregevole provocazione". "Il Muro del Pianto – ha detto – è un luogo sacro per ogni ebreo ed ogni ebrea. Non è un luogo dove condurre dispute o provocazioni di alcun genere". La polizia invece ha arrestato la manifestante, identificata come una donna di 35 anni residente nel centro di Gerusalemme e accusata di aver profanato un luogo sacro della religione ebraica.

La protesta della donna arriva alcuni giorni dopo la presentazione da parte del partito ortodosso Shas di una bozza di legge che prevede fino a sei mesi di reclusione e multe fino a 10 mila shekel (circa 2.700 euro) per coloro che, al cospetto del Muro del Pianto, si presentino con "abiti immodesti" o suonino strumenti musicali, o anche organizzino riti religiosi non conformi con la ortodossia ebraica. Dopo le polemiche suscitate dal provvedimento il premier Benyamin Netanyahu ha annunciato che quella proposta di legge verrà accantonata assicurando che "lo status quo al muro del Pianto non cambierà in alcun modo".

In Israele circa due mesi fa si è insediato il sesto governo guidato da Benjamin Netanyahu, una compagine di estrema destra di cui fanno parte partiti e ministri dichiaratamente fascisti e omofobi. Tra questi Itamar Ben Gvir, diventato Ministro della Sicurezza Nazionale e considerato l’astro nascente di quel Partito Sionista Religioso – compagine ultra reazionaria – al cui apice siede Bezalel Smotrich, ministro delle finanze, personaggio che di recente ha dichiarato: "Sono fascista e omofobo, ma non lapiderò i gay".