Isola di Wight, tragedia in volo: elicottero precipita durante lezione, morti anche marito e moglie

Un elicottero è precipitato sull’Isola di Wight, in Regno Unito, durante una lezione di volo: tre le vittime e un ferito grave. Tra i morti anche marito e moglie, identificati come Justyna Czoska e Wojtek Kowalkowski. L’Aaib indaga sulle cause della tragedia.

Una lezione di volo si è trasformata in tragedia sull’Isola di Wight, nel Regno Unito, dove tre persone hanno perso la vita e una quarta è rimasta gravemente ferita nello schianto di un elicottero. Il velivolo, un mezzo leggero utilizzato per voli turistici e addestrativi, è precipitato lunedì mattina intorno alle 9.24 nei pressi della A3020 Shanklin Road, tra i villaggi di Godshill e Shanklin.

A bordo vi erano quattro persone, compreso il pilota: tre sono morte sul colpo, mentre un passeggero è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito in ospedale. Le vittime identificate sono Justyna Czoska e Wojtek Kowalkowski, entrambi passeggeri del volo. La polizia dell’Hampshire e dell’Isola di Wight ha confermato la gravità dell’accaduto e ha riferito che le famiglie delle vittime sono state informate.

Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero era decollato poco prima dall’aeroporto di Sandown per un volo di addestramento organizzato dalla compagnia Northumbria Helicopters. Si trattava del secondo viaggio della giornata. I tracciati radar mostrano che il mezzo aveva raggiunto un’altitudine di circa 800 piedi quando ha iniziato a perdere quota. Da quel momento sono trascorsi appena 27 secondi prima che il velivolo toccasse terra in un campo.

Le autorità locali hanno sottolineato come il pilota sia riuscito, nonostante le difficoltà, a evitare aree abitate, facendo atterrare l’elicottero in un’area agricola. Il Comune di Shanklin ha elogiato il gesto, sottolineando che “il merito del pilota è stato quello di aver portato il mezzo lontano dalle zone residenziali, limitando ulteriori conseguenze”.

L’incidente si è verificato in un giorno particolarmente affollato sull’isola, in concomitanza con il tradizionale raduno di scooter e altri eventi legati all’aeroporto di Sandown. Darren Toogood, direttore del quotidiano locale Island Echo, ha raccontato a Sky News che il punto dell’impatto si trova in un’area molto trafficata: “Era uno dei primi voli della giornata, e quella strada è notoriamente a scorrimento veloce e frequentata”.

La dinamica esatta resta da chiarire. L’Air Accidents Investigation Branch (Aaib), l’ente britannico per la sicurezza aerea, ha annunciato l’apertura di un’inchiesta e l’invio di una squadra di ispettori per raccogliere prove sul luogo dell’incidente. Saranno analizzati sia i resti del velivolo sia i dati di volo, nel tentativo di comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo.