Indonesia, uomo si fa il bagno nel fiume: coccodrillo lo attacca e gli divora la testa La terribile fine del 68enne M Yunus lo scorso 29 agosto. L'uomo aveva detto alla moglie che andava a fare il bagno nel fiume Peureulak, vicino casa. Non è mai tornato…

A cura di Biagio Chiariello

Il recupero dei resti dell'uomo

Un uomo di 68 anni è stato aggredito e ucciso da un coccodrillo mentre si lavava in un fiume in Indonesia. M Yunus, originario della provincia di Aceh, aveva detto alla moglie Dimyam, 64 anni, che sarebbe andato a fare il bagno nel fiume Peureulak, dietro casa, giovedì 29 agosto. L'uomo, però, non è mai tornato a casa.

In un primo momento i familiari hanno temuto che potesse essere annegato in acqua; quando la moglie è andata al fiume per capire dove fosse suo marito, ha trovato solo i suoi vestiti e il suo cellulare sulle rive erbose. È tornata di corsa al proprio villaggio di Ranto Peureulak e ha chiamato la polizia locale e la sua famiglia per chiedere aiuto.

I servizi di emergenza, le squadre di soccorso e i volontari locali hanno setacciato il fiume, ma nessuno è riuscito a trovare il corpo di Yunus. Le ricerche si sono concluse la mattina del 30 agosto, quando il personale dell'East Aceh Regional Disaster Management Agency ha trovato i resti dello sventurato ad oltre un chilometro di distanza da dove aveva lasciato i propri vestiti.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, erano incastrati ad un ramo e l'intera metà superiore del corpo (inclusa la testa e la breccia) era scomparsa. Le autorità ritengono che sia stato aggredito e divorato da un coccodrillo.

Alcuni lavoratori agricoli hanno trovato un coccodrillo morto lungo la riva del fiume il 31 agosto. Giaceva nella vegetazione ai margini di una piantagione di palma da olio. "Pensavamo che fosse il coccodrillo che ha divorato Yunus, quindi l'abbiamo aperto, ma non abbiamo trovato parti del corpo umano all'interno" ha detto un residente ai media locali.