Nessun lieto fine nel caso della bimba indiana di 5 anni caduta ieri in un pozzo di circa 15 metri, nel campo accanto alla sua abitazione in un villaggio rurale dello stato dell'Haryana. Shivani è caduta nel pozzo trivellato mentre giocava vicino a casa sua nel villaggio di Hari Singh Pura, nel quartiere di Gharaunda. Erano circa le 15:00 (ora locale). La famiglia ha informato l'amministrazione distrettuale dell'incidente intorno alle 21:00. Dopo 18 ore di sforzi, la piccola è stata estratta senza vita I tentativi per salvarla erano scattati immediatamente, con i soccorritori che hanno utilizzato tutti i mezzi a loro disposizione per compiere una disperata impresa: hanno pompato ossigeno nel pozzo, hanno calato una telecamera per studiare le condizioni della bambina e le hanno fatto ascoltare un messaggio dei genitori per tranquillizzarla, nella speranza fosse viva. Dopo essere stata tratta in salvo, è stata portata d’urgenza al Kalpana Chawla Government Medical College di Karnal, ma è stato dichiarato morta subito dopo, ha detto un funzionario.

Non è la prima tragedia di questo tipo in India

La tragedia arriva a una settimana di distanza da quella che ha visto sfortunato protagonista il piccolo Sujit Wilson, il bimbo di 2 anni era finito in fondo ad un pozzo mentre giocava con il fratellino maggiore. E’ stato recuperato dopo quattro giorni di soccorsi frenetici ormai senza vita nelle campagne di Manapparrai, nel distretto indiano di Tiruchirapalli, in Tamil Nadu. Nel 2006, una massiccia operazione invece aveva portato al salvataggio di Prince, 5 anni, riuscito a sopravvivere due giorni dentro un pozzo. I pozzi lasciati aperti nei dintorni dei villaggi o accanto alle case sono trappole pericolosissime per i bambini che giocano all'aperto, soprattutto nelle aree rurali, ma finora nessuno stato indiano ha mai pensato di approvare leggi che puntino ad evitare simili tragedie.