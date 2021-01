in foto: Immagine da Twitter.

Tragedia in India, dove almeno 23 persone sono morte e una decina di altre risultano disperse dopo il crollo del tetto di un crematorio dove si stava celebrando un funerale. L'incidente, avvenuto oggi a Muradnagar, nello stato dell'Uttar Pradesh è stato causato dal crollo della tettoia, sotto la quale varie decine di persone che seguivano il rito si erano rifugiate per proteggersi dalla forte pioggia. Il responsabile delle squadre dei soccorritori del distretto, Anita C Meshram ha detto al quotidiano Hindustan Times che dei 40 rimasti intrappolati sotto le macerie almeno la metà è morta sul colpo, e altre due persone non ce l'hanno fatta mentre venivano trasportati negli ospedali più vicini.

Le autorità sanitarie fanno sapere che il bilancio delle vittime potrà salire, per le gravi condizioni di molti dei feriti; il comandante della polizia locale informa di avere già aperto un'inchiesta per individuare le cause della tragedia mentre le squadre di soccorritori sono ancora al lavoro per cercare di portare in salvo chi è ancora sotto le macerie. La struttura dell'edificio non era molto vecchia, come riporta l'Hindustan Times: si teme che l'incidente sia avvenuto perché a causa della forte pioggia il terreno su cui poggiava non ha retto.

Yogi Adityanath, primo ministro dell'Uttar Pradesh, ha fatto sapere che tutto il suo governo è vicino alle famiglie delle vittime e che farà il possibile affinché eventuali responsabili vengano puniti. "Ho incaricato i funzionari distrettuali di condurre operazioni di soccorso e presentare un rapporto sull'incidente. Tutto il possibile aiuto sarà fornito alle persone colpite", ha detto. Sulla vicenda è intervenuto anche il premier indiano Narendra Modi, che si è complimentato con coloro che sono stati impegnati nei soccorsi.