Incidente in Russia: morti due top manager di VKontakte, il Facebook russo Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov sarebbero rimasti coinvolti in un incidente nella regione autonoma di Nenets, nell’Artico russo.

A cura di Biagio Chiariello

Il vice amministratore delegato e un altro top manager del più famoso social russo VKontakte – Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov – sono morti questa mattina in un incidente nella regione autonoma di Nenets, nell'Artico russo. Il veicolo su cui viaggiavano si è ribaltato durante l'attraversamento del fiume Bolshaya Bugryanitsa (Una località situata a 47 chilometri dal villaggio di Shoina). I due sarebbero stati trascinati in mare. Lo ha dichiarato la società di social network russa alla Tass.

I due sarebbero riusciti a liberarsi dal loro veicolo ma hanno ceduto all'"ipotermia" a causa dei loro vestiti fradici e delle temperature che si aggiravano intorno agli zero gradi centigradi, secondo i rapporti. “Questa mattina sono emerse notizie molto tristi sulla tragica morte dei manager. Siamo in lutto”. Nella nota c'è una prima ricostruzione: “I due partecipavano a una spedizione su veicoli fuoristrada anfibi. Nel momento di attraversare il fiume, il mezzo si sarebbe ribaltato”. Nello stesso incidente sono rimasti coinvolti anche altri membri della spedizione, tra cui la moglie di Gabrielyan, salvati da residenti locali: sono sopravvissuti miracolosamente dopo aver camminato per circa 20 chilometri riuscendo a raggiungere un capanna di un pastore di renne e dare l'allarme.

Il multimilionario Gabrielyan e il suo gruppo stavano esplorando la remota penisola Kanin della Russia settentrionale nella regione di Nenets. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 17:00 ora locale di ieri, quando Gabrielyan ha deciso che i veicoli sarebbero stati in grado di attraversare il fiume nonostante la sua forte corrente. Purtroppo non è stato così.