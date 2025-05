video suggerito

Incendio scoppia in un condominio: morta donna di 43 anni e i suoi 3 figli. Fermato un uomo a Londra Dramma nel quartiere Brent di Londra dove una donna e i figli di 15, 8 e 4 anni sono morti a seguito di un incendio che ha sventrato due abitazioni. Fermato un uomo di 41 anni per omicidio plurimo.

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Londra, dove una donna di 43 anni e i suoi tre figli, di 15, 8 e 4 anni sono morti a causa dello scoppio di un incendio verificatosi questa mattina nel quartiere di Brent, a Nord-Est della Capitale inglese. Un uomo di 41 anni, che si trovava sul posto, è stato arrestato con l'accusa di omicidio plurimo.

I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno all'una di notte per domare l'incendio in Tillett Close, a Stonebridge, vicino Wembley, ma sono riusciti a spegnere le fiamme solo due ore dopo l'accaduto. Oltre alle quattro vittime accertate, altre due persone, una donna di 70 anni e un'adolescente sono rimaste ferite nell'incendio e sono ora ricoverate in ospedale.

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo la donna e uno dei bambini che si trovavano secondo piano della casa, ma sono stati dichiarati morti dagli operatori dell'elisoccorso. Gli altri due bambini sono stati trovati all'interno della proprietà e sono stati dichiarati morti sul posto, ha dichiarato la LFB. Due abitazioni sono state gravemente danneggiate dalle fiamme.

"Sono tutte brave persone, non ho mai avuto alcun problema con loro. È davvero scioccante. Questa è una comunità molto forte, ci prendiamo cura l'uno dell'altro", ha detto ai microfoni di Sky News un testimone, Mohamed Labidi, 38 anni. Un vicino, che ha preferito rimanere anonimo, ha dichiarato: "È orribile, abbiamo visto gente correre fuori. È difficile da elaborare. Mi sono appena trasferito qui".

Il sovrintendente Steve Allen, della squadra di polizia locale della Metropolitan Police, ha spiegato che "siamo ancora nelle fasi iniziali delle nostre indagini, tuttavia un uomo è stato arrestato fuori casa. È ancora in custodia e verrà interrogato dagli agenti". Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha scritto in un post su X: "Questa è una notizia devastante e i miei pensieri sono con la famiglia, gli amici e la comunità in generale delle quattro persone che purtroppo hanno perso la vita".